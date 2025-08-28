Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 24 szczecin
REKLAMA
  • Strona główna
  • Kraj
  • Adam Niedzielski: zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcom ojczyzny"

Adam Niedzielski: zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcom ojczyzny" (akt. 1)

Data publikacji: 27 sierpnia 2025 r. 22:34
Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2025 r. 08:56
Adam Niedzielski: zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcom ojczyzny"
Minister zdrowia Adam Niedzielski. Fot. PAP  

„Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących >śmierć zdrajcom ojczyzny<. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli” - napisał w środę wieczorem na portalu społecznościowym LinkedIn były minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Jestem cały poobijany i obolały, ale chcę Was uspokoić, że nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych” - zapewnił były minister zdrowia. Podziękował jednocześnie pogotowiu ratunkowemu i Szpitalowi Wojewódzkiemu w Siedlcach za szybką pomoc i wsparcie, a policji - „za sprawne działania oraz szczególną staranność w zebraniu materiału dowodowego”.

„Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiść, ale również odebrania mi ochrony decyzją Ministra (spraw wewnętrznych i administracji Marcina) Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację” - podkreślił we wpisie Adam Niedzielski.

Do zdarzenia doszło w środę po południu. – Około godz. 15 w rejonie jednej z siedleckich restauracji w centrum miasta doszło do ataku na mężczyznę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, został on zaatakowany przez dwóch sprawców – poinformowała PAP mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji. Poszkodowany trafił do szpitala.

„Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów” – poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Jak dowiedziała się PAP, atak może mieć podłoże polityczne.

Sprawcy pobicia pójdą siedzieć - skomentował premier Donald Tusk.

Adam Niedzielski był w latach 2020–2023 ministrem zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego.

***

Wcześniejsza informacja

Były minister zdrowia Adam Niedzielski z obrażeniami ciała trafił w środę do szpitala. Sprawcy ataku są już w rękach siedleckich policjantów – przekazała mazowiecka komenda wojewódzka.

„Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności” – poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Zapowiedziała, że więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia zostanie przekazanych po zakończeniu czynności.

Do zdarzenia doszło w środę po południu. – Około godz. 15 w rejonie jednej z siedleckich restauracji w centrum miasta doszło do ataku na mężczyznę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, został on zaatakowany przez dwóch sprawców – poinformowała PAP mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji.

Funkcjonariuszka powiedziała, że natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu na miejsce skierowany został patrol policji, który podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców. – Zabezpieczane są wszelkie ślady i trwają czynności na miejscu zdarzenia – dodała policjantka.

Poszkodowany trafił do szpitala.

Dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o., dr Mariusz Mioduski, poinformował w rozmowie z PAP, że poszkodowanym jest były minister zdrowia Adam Niedzielski. – Nie są to bardzo poważne obrażenia – ocenił i dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że pacjent „nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka”.

Jak dowiedziała się PAP, atak może mieć podłoże polityczne.

Sprawę komentowali politycy. „Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuję od policji natychmiastowych i stanowczych działań” – napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki. Natomiast premier Donald Tusk zapowiedział: „sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć”. „Zero litości” – dodał.

Adam Niedzielski był w latach 2020–2023 ministrem zdrowia w rządzie Morawieckiego.

 

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Damian
2025-08-28 09:08:03
Poproszę o wersję napastników.
200 tysięcy
2025-08-28 08:39:55
co najmniej 200 tysięcy nadmiarowych zgonów Polaków, ludzi chorych których poświęcono na ołtarzu religi kowidowej... nie ma tygodnia bez informacji o tym jak koncerny farmaceutyczne ukrywały zgony w wyniku powikłań poszczepiennych... lekarzy którzy apelowali by leczyć ludzi zgodnie z wiedzą ściga się do dziś za to że ośmielili się sprzeciwić terrorowi pisowskiemu. W normalnym państwie Niedzielski powinien siedzieć w więzieniu to nikt by mu nie dał w zęby pod restauracją...
Nie popieram
2025-08-28 07:55:26
Nie popieram rozwiązań siłowych, ale przypomnę stare przysłowie: kto sieje wiatr, zbiera burzę!
To tylko
2025-08-28 07:48:26
rozgrzewka ! Mam przeczucie, że takie sprawy będą na porządku dziennym ! Oczywiście współczuję panu Niedzielskiemu.To ohydne jest ! Niestety Nasze Państwo prowokuje frustratów do takich zachowań !
Xxx
2025-08-28 02:29:34
Pomyśleć ,że tylu ludzi zmarło przez ta covidova szopkę.Władek zakończył ten śmieszny teatrzyk w jeden dzień.
@Zak
2025-08-27 23:51:12
To Ty Tygrysku tu piszesz?
Sonntagbaum
2025-08-27 23:11:17
Pierwszy raz społeczeństwo przyszlo podziękować osobiście pod blok namierzając go w aplikacji do biegania. Było na yt.
Zak
2025-08-27 22:58:30
Pewnie bandyci od brauna. Wielokrotnie mu grozili.
Nienawiść w polityce
2025-08-27 22:42:23
A do czego prowadzi zamordyzm covidowy? I to w imię czego? Astronomicznych zysków bigfarmy. Powolutku prawda o tamtych czasach wychodzi na wierzch. Niektórym może być trudno.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

24 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję