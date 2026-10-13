Senat wybrał Tomasza Grodzkiego (KO) na przewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej

Fot. Piotr Sikora

Senat wybrał we wtorek Tomasza Grodzkiego (KO) na nowego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Zastąpi on na tym stanowisku zmarłego pod koniec sierpnia senatora, gen. Mirosława Różańskiego.

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W głosowaniu nad wyborem Grodzkiego na przewodniczącego Komisji wazięło udział 90 senatorów. Za jego kandydaturą było 65, nikt nie głosował przeciw, od głosu wstrzymało się 25.

Kandydatura Grodzkiego została wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez Senacką Komisję Obrony Narodowej. Był on jedynym zgłoszonym kandydatem i uzyskał poparcie wszystkich członków komisji obecnych na wtorkowym posiedzeniu, poza jednym, którym wstrzymał się od głosu.

- Chciałem podziękować za ten wybór, który dokonał się dlatego, że opuścił nas na zawsze wybitny kolega senator gen. Mirosław Różański — powiedział po głosowaniu Grodzki.

Jak podkreślił, zrobi wszystko, „aby znakomity skład Komisji Obrony Narodowej” nadal pracował na „rzecz obronności i bezpieczeństwa naszej ojczyzny, równie dobrze, a może nawet lepiej”. - Dziękuję za zaufanie — dodał.

Grodzki to senator IX, X i XI kadencji oraz marszałek Senatu X kadencji. Jest profesorem nauk medycznych, specjalistą w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej i transplantologii, a także wieloletnim lekarzem i menedżerem ochrony zdrowia.

Poprzednim przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej był zmarły w nocy z 23 na 24 sierpnia br. gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Zmarł w wieku 63 lat po kilkuletniej walce z chorobą nowotworową.

Senacka Komisja Obrony Narodowej zajmuje się sprawami związanymi z bezpieczeństwem państwa i obronnością. Analizuje projekty ustaw dotyczące m.in. Sił Zbrojnych RP, polityki obronnej, modernizacji wojska oraz funkcjonowania systemu obronnego państwa. Rozpatruje również kwestie związane z bezpieczeństwem Polski i nadzoruje prace legislacyjne w tym obszarze. Jej przewodniczący kieruje pracami komisji i organizuje jej posiedzenia.

(PAP)

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