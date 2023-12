Prof. Grodzki promował swoją książkę

W promocji thrillera wziął udział miedzy innymi rektor PUM, prof. Bogusław Machaliński oraz autorzy książki Monika Sobień-Górska i prof. Tomasz Grodzki. Fot. PUM

Sensacja, zagadka i trzymająca w napięciu do końca fabuła. Książka „Depopulacja”, to thriller autorstwa duetu prof. Tomasz Grodzki, Monika Sobień-Górska. W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się spotkanie z autorami.

„Depopulacja” autorstwa prof. Tomasza Grodzkiego, senatora RP i kierownika Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Moniki Sobień-Górskiej to thriller łączący wiele gatunków, ale niewątpliwie jeden z nielicznych thrillerów o tematyce medycznej. Spotkanie z autorami „Depopulacji” zgromadziło w Sali Zamku Książąt Pomorskich kilkadziesiąt osób, także przedstawicieli środowiska lekarskiego naszego regionu. W tym rektora PUM, prof. Bogusława Machalińskiego. Autorzy odpowiadali m.in. o tym, co było inspiracją do napisania książki i o tym, czy będzie kontynuacja.

Akcja w „Depopulacji” odbywa się na kilku równoległych płaszczyznach. Jednak początek to nagła choroba pięciu chirurgów klatki piersiowej z Europy i USA. Zaczynają chorować na niespotykaną odmianę mielofibrozy – powodującej zwłóknienie szpiku kostnego a w konsekwencji śmierć. Chirurgów łączy przyjaźń, ale nie tylko. Wszyscy pracowali przy badaniach na szczurach sprowadzonych z laboratorium Wunxi w Chinach. Porwanie jednego z chirurgów jest jednym z wątków thrillera i tłem do zakrojonej akcji poszukiwawczej. Tajemniczy mnich, azjatyccy miliarderzy, mutacja wirusa i chęć zemsty. Co łączy te sprawy? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie Państwo w „Depopulacji”.

(as)