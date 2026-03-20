KO: Zawetowanie SAFE uderza w Pomorze Zachodnie

Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że Pomorze Zachodnie ucierpiało na wecie prezydenta RP. Fot. Alan Sasinowski

Na zawetowaniu ustawy o SAFE przez prezydenta RP Karola Nawrockiego stracili mieszkańcy Szczecina i firmy w naszym województwie - uważają regionalni parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. I wskazują, że pieniędzy zabraknie między innymi na remont torów kolejowych na trasie od Szczecina do granicy.

REKLAMA

- SAFE to 189 mld zł. Beneficjantami tych środków miało być 12 tys. podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju - mówił poseł Patryk Jaskulski podczas piątkowej konferencji prasowej w Szczecinie. - Na liście inwestycji strategicznych były inwestycje w naszym regionie, bardzo ważna przebudowa mostów na autostradzie A6, a przede wszystkim - gotowy montaż inwestycji zakładający przebudowę całej trasy kolejowej od Szczecina aż do niemieckiej granicy, w tym oczekiwana przez mieszkańców Gumieniec przebudowa przejazdu kolejowego przez ul. Cukrową.

Wedle polityka KO na wecie prezydenta RP Pomorze Zachodnie straciło 9 mld zł. Tracą także zachodniopomorskie firmy - z danych KO wynika, że 277 regionalnych przedsiębiorstw jest elementem łańcucha dostaw do wojska. Dlatego, zdaniem KO, weto zaszkodziło nie tylko polskiej obronności, ale i rozwojowi naszego regionu.

Poseł Grzegorza Napieralski podkreślał, że gdyby Rosja zaatakowała państwa NATO - a może być do tego gotowa w roku 2030 - to Pomorze Zachodnie może stać się jednym z ważnych celów takiej napaści - choćby ze względu na gazoport.

- Szczecin i Świnoujście w razie ataku stają się strategicznym miejscem - ocenił polityk. - Potrzebujemy obrony przeciwdronowej, obrony przeciwarkietowej. Zatrzymanie pieniędzy sprawia, że tych systemów nie będzie tak szybko.

Senator Tomasz Grodzki był krytyczny wobec będącego alternatywą dla europejskiego SAFE pomysłu prezydenta RP i szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, aby pieniądze na armię znaleźć w NBP. Przekonywał, że jeśli NBP ma zysk, to wedle konstytucji i tak 95 proc. ma oddawać do budżetu.

Wetując ustawę SAFE, która umożliwiałyby Polsce wzięcie europejskiej pożyczki na modernizację armii, prezydent Karol Nawrocki uzasadniał to, argumentując, że byłaby ona zagrożeniem dla suwerenności Polski. Pożyczka jest bowiem warunkowa a po tym, jak decydenci unijni zablokowali środki z KPO do Polski za rządów PiS, prawica obawia się, że taki manewr mógłby się powtórzyć.

Alternatywa zaproponowana przez prezydenta RP i szefa NBP to "Polski SAFE 0 proc.", który pozwoliłby sfinansować zakup uzbrojenia ze środków NBP. ©℗

(as)

REKLAMA