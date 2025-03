Parlamentarzyści PO o Tarczy Wschód i bezpieczeństwie Europy

„PiS na wschodniej granicy naszego kraju postawili mur, który - jak pokazała praktyka - można było podważyć samochodowym lewarkiem. My ten mur wzmocniliśmy. Ogłosiliśmy narodowy plan bezpieczeństwa Tarcza Wschód. Krzyczeli, że nie mamy na to środków. Teraz rezolucja europejska zapewnia pieniądze na Tarczę, a to znowu im się to nie podoba" - mówił senator prof. Tomasz Grodzki w trakcie sobotniej (15 marca) konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w Szczecinie.

Została zorganizowana przed siedzibą biura poselskiego PiS (al. Wyzwolenia 7) - europosła Joachima Brudzińskiego oraz posła Marka Gróbarczyka.

- Spotkaliśmy się tu, aby wyrazić nasze oburzenie - mówił senator Tomasz Grodzki. - Jesteśmy zszokowani tym, że europosłowie PiS głosowali przeciwko rezolucji, która wzmacnia Tarczę Wschód, zabezpiecza środki na jej realizację, która zwiększa bezpieczeństwo Polek i Polaków, a także całej Unii Europejskiej. Nawet frakcja, w której są europarlamentarzyści PiS (Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - przyp. aut.), głosowała za tą rezolucją. Nie wiem, co spowodowało - może zaślepienie, nienawiść, czy brak rozumu - że zagłosowali wbrew bezpiecznej Europie.

Temat bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważny. Na co zwracał uwagę poseł Patryk Jaskulski, wskazując na wydrukowaną „listę hańby" - z nazwiskami i zdjęciami 30 europarlamentarzystów PiS, którzy zagłosowali - jego zdaniem - wbrew interesowi, bezpieczeństwu i polskiej racji stanu, ale za to wspólnie z niemiecką AfD.

Poseł mówił o narodowym programie Tarcza Wschód, którego celem jest wzmocnienie zdolności Wojska Polskiego, w tym systemów wykrywania, ostrzegania i śledzenia, przygotowanie wysuniętych baz operacyjnych, przygotowanie węzłów logistycznych, stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla systemów antydronowych. Zwiększenie „odporności państwa, odstraszanie i przygotowanie do obrony". - Pragnę zwrócić uwagę, że europosłowie PiS głosowali również przeciwko przejęciu zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej oraz przeciwko kolejnym sankcjom na Rosję - mówił poseł Jaskulski.©℗

