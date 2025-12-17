Sąd rodzinny zdecyduje o losie 12-latki zatrzymanej ws. zabójstwa 11-latki (akt. 2)

Sąd rodzinny zdecyduje o dalszych krokach wobec 12-latki zatrzymanej w sprawie zabójstwa w Jeleniej Górze. Ofiarą padła 11-letnia uczennica tej samej szkoły. Prezydent miasta zdecydował o ustanowieniu żałoby w dniu pogrzebu dziewczynki.

Jak poinformowała we wtorek w rozmowie z PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, w związku z zabójstwem 11-letniej dziewczynki, do którego doszło w poniedziałek, zatrzymano 12-latkę. Sprawą ma zająć się we wtorek sąd rodzinny, który wcześniej zgodził się na zatrzymanie małoletniej.

– One nie były koleżankami, znały się z widzenia. Motywy działania sprawczyni nie są znane – zastrzegła rzeczniczka prokuratury.

Prok. Węglarowicz-Makowska zdementowała jednocześnie informacje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej po śmierci 11-latki, jakoby powodem konfliktu między dziewczynkami była zazdrość o inną osobę. – Nie ma w ogóle takich informacji – powiedziała PAP.

Śledczy znaleźli i zabezpieczyli nóż, który był narzędziem zbrodni dokonanej na 11-letniej dziewczynce (policja informowała początkowo o 12-letniej ofierze).

– Na jej ciele widoczne były obrażenia zadane ostrym narzędziem. Prokurator wspólnie z funkcjonariuszami policji dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Zabezpieczono ślady, dowody, zabezpieczono zwłoki – powiedziała prokurator.

Ofiara i zatrzymana uczęszczały do tej samej Szkoły Podstawowej nr 10.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański zapowiedział we wtorek na platformie X, że szpital MSWiA skieruje na miejsce pomoc psychologiczną.

„W związku z tragicznymi wydarzeniami w Jeleniej Górze informuję, że szpital MSWiA deleguje 16 psychologów do wsparcia uczniów oraz kadry szkolnej” – przekazał. Zapewnił, że „nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie szpitala ani na ciągłość udzielania świadczeń”.

We wtorek zapytana ministra edukacji Barbara Nowacka o zabójstwo w Jeleniej Górze, podkreśliła, że „wiemy na razie zbyt mało, by szafować wyrokami”. Jak zaznaczyła, potrzebne jest mocne wsparcie psychologiczne dla bliskich, szkoły i całej społeczności. - To niewyobrażalny dramat. Myślę, że każdy z nas jest głęboko wstrząśnięty, kiedy słyszy, że dziecko zamordowało dziecko – dodała.

Nowacka zwróciła uwagę, że szkoła dostała wsparcie od miasta, czyli organu prowadzącego. – Na miejscu są psychologowie, w kontakcie pozostaje kuratorium – powiedziała. – My też służymy wszelką możliwą pomocą – dodała.

We wtorek w związku ze śmiercią 11-latki prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zdecydował o ustanowieniu w mieście żałoby w dniu pogrzebu dziewczynki. „Jednocześnie zwracamy się z prośbą do organizatorów zaplanowanych w najbliższym czasie wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych i sportowych o zachowanie należytej powagi i uszanowanie pamięci zmarłej” – napisano w komunikacie jeleniogórskiego magistratu.

22 i 23 grudnia, kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z poniedziałkową tragedią będą potrzebować wsparcia psychologicznego.

Zwłoki 11-letniej ofiary znaleziono w poniedziałek po południu przy ul. Wyspiańskiego, nieopodal miejscowej szkoły. Wieczorem poinformowano, że w sprawie wytypowano osobę nieletnią, która mogła mieć związek z zabójstwem.

***

Wcześniejsza informacja

Policjanci wytypowali osobę nieletnią, która może mieć związek ze śmiercią 12-latki – podała jeleniogórska policja. Zwłoki dziewczynki znaleziono w poniedziałek po południu przy ul. Wyspiańskiego. Najprawdopodobniej padła ofiarą zabójstwa. Jak podali miejscy urzędnicy, ofiara to uczennica SP nr 10.

O wytypowaniu osoby, która może mieć związek ze śmiercią 12-latki, policjanci poinformowali w opublikowanym na Facebooku komunikacie.

„W toku prowadzonych czynności procesowych ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem. Obecnie policja we współpracy z prokuraturą szczegółowo wyjaśnia wszystkie okoliczności tej tragedii” – poinformowali policjanci.

Podano również, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż do śmierci dziecka mogło dojść w wyniku działania osób trzecich. Na miejscu zdarzenia od razu podjęto intensywne czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Pracują tam policjanci i gromadzą materiał dowodowy.

„Na tym etapie postępowania ze względu na dobro śledztwa oraz ochronę osób nieletnich nie udzielamy więcej informacji. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim zmarłej dziewczynki” – napisali w komunikacie jeleniogórscy policjanci.

Po tragedii prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak potwierdzili urzędnicy w nadesłanym po jego zakończeniu komunikacie, ofiara to uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.

„W Szkole Podstawowej nr 10 w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta” – zapowiedział rzecznik Urzędu Miasta Jeleniej Góry Marcin Ryłko.

Dodatkowo w tej placówce zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców. Zapewniono również, że rodziców zmarłej dziewczynki otoczono opieką psychologiczną.

Spotkania z pedagogami i psychologami mają też odbyć się na terenie pozostałych szkół, a za ich organizację mają odpowiadać dyrektorzy. W dniach 22-23 grudnia br., kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z poniedziałkową tragedią będą potrzebować wsparcia psychologicznego.

Jak wcześniej informowała PAP podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ciało dziewczynki znaleziono około godz. 15.00 w poniedziałek.

– Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa. Wyjaśniamy wszystkie okoliczności – powiedziała podinsp. Bagrowska.

Informacja o znalezieniu ciała dziecka wpłynęła do jeleniogórskich policjantów przed godz. 15.00 w poniedziałek. Zwłoki znaleziono przy ul. Wyspiańskiego, nieopodal miejscowej szkoły podstawowej.

