Areszt dla podejrzanego o zabójstwo 23-latka podczas bójki w Szczecinku

19-letni Kacper K. podejrzany o udział w bójce z użyciem noża i zabójstwo 23-latka w Szczecinku decyzją sądu rejonowego został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Szczecinku i w środę zastosował trzymiesięczny areszt wobec 19-letniego Kacpra K.

Mężczyzna we wtorek usłyszał prokuratorskie zarzuty. Po zakończonych czynnościach media informowano o zarzucie udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia – noża. W środę prok. Dziadczyk doprecyzowała, że zarzut ten obejmuje działanie z zamiarem zabójstwa. 19-latek w bójce ugodził nożem w okolice podbrzusza 23-letniego Łukasza R., powodując jego śmierć.

- Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia. Przyznał się do udziału w bójce i użycia noża, nie przyznał się natomiast do zabójstwa – przekazała prok. Dziadczyk.

Za zabójstwo grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności.

Kacper K. jest dziewiątą osobą, która w związku z nocną bójką z 8 listopada usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana. Mężczyzna przez ponad tydzień był poszukiwany przez policję. 17 listopada w obecności adwokata zgłosił się do szczecineckiej jednostki policji. Został zatrzymany.

W sprawie zatrzymano po zdarzeniu siedmiu młodych mężczyzn, którym prokurator przedstawił zarzut czynnego udziału w bójce. Sąd 11 listopada zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Krótko poszukiwany był ósmy uczestnik bójki. Został zatrzymany kilkadziesiąt godzin po zdarzeniu i usłyszał zarzut czynnego udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak informowała prok. Dziadczyk, miał przy sobie pałkę. 12 listopada został on aresztowany na trzy miesiące.

Do nocnej bójki z udziałem ok. 20 młodych mężczyzn doszło w nocy 8 listopada w centrum Szczecinka. W wyniku tego zdarzenia trzech młodych mężczyzn około północy trafiło do szpitala. Jeden nie wymagał opieki medycznej, drugi po opatrzeniu ran także opuścił placówkę, trzeciemu lekarze nie zdołali uratować życia. 23-latek zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo. Jak informowała, bójka z udziałem młodych mężczyzn w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej z okolicznych wsi miało dojść do pobicia dwóch osób. Te zebrały większą grupę i pojechały do Szczecinka wyrównać rachunki. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie – śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta.

