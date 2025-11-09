Niedziela, 09 listopada 2025 r. 
Nie żyje 23-latek po bójce w centrum Szczecinka

Data publikacji: 09 listopada 2025 r. 17:22
Ostatnia aktualizacja: 09 listopada 2025 r. 19:45
Lekarzom nie udało się uratować życia 23-latka, który trafił do szpitala w nocy z soboty na niedzielę po bójce w centrum Szczecinka. Mężczyzna zmarł – poinformowała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. Anna Matys.

Do bójki z udziałem nieustalonej liczby osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka, niedaleko szpitala.

Jak przekazała PAP w niedzielę asp. Matys, do szpitala trafiły trzy osoby, w tym 23-letni mieszkaniec Szczecinka z ranami, prawdopodobnie, po ugodzeniu nożem. – Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły szpital – powiedziała policjantka.

Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności zdarzenia i jaką rolę pełnili w nim poszczególni jego uczestnicy. Jak ustaliła PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób.

Policja aktualnie nie informuje o zatrzymaniach i zarzutach.

(PAP)

Komentarze

O qw..a!
2025-11-09 19:09:03
PO-nownie internauci będą pytać o PO-chodzenie!
rybak
2025-11-09 18:51:29
ciekawe czy to przypadkiem nie spod znaku trójzębu
Metys
2025-11-09 18:20:03
Gdzie Policja? Obstawia lotniska? Kto w tym kraju zapewni obywatelom bezpieczenstwo?

