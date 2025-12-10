Środa, 10 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 10 szczecin
REKLAMA

Sąd umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa i dwukrotnego jego usiłowania

Data publikacji: 10 grudnia 2025 r. 19:06
Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2025 r. 19:22
Sąd umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa i dwukrotnego jego usiłowania
Fot. archiwum  

34-latek nie odpowie za zabójstwo w Darłowie i dwukrotne jego usiłowanie. Sąd umorzył postępowanie i orzekł środek zabezpieczający w postaci umieszczenia mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym – poinformował PAP w środę rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przykucki.

REKLAMA

Umorzenia śledztwa i umieszczenia 34-latka w zakładzie psychiatrycznym chciała Prokuratura Rejonowa w Sławnie po tym, jak biegli psychiatrzy ocenili, że podejrzany jest niepoczytalny. Informowała o tym 12 sierpnia br. rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk po złożeniu do Sądu Okręgowego w Koszalinie wniosku w powyższej sprawie.

– Sąd umorzył postępowanie i orzekł środek zabezpieczający w postaci umieszczenia 34-latka w zakładzie psychiatrycznym. Postanowienie wydał 2 grudnia. Jest nieprawomocne – przekazał sędzia Przykucki.

Nad ranem 26 grudnia 2024 r. w Darłowie (woj. zachodniopomorskie) 33-letni wówczas mężczyzna poszedł do mieszkania swojej babci z zamiarem, jak przyznał w śledztwie, jej zabicia. Bił ją po głowie i kopał. Przekonany, że babcia nie żyje, ruszył do domu byłej dziewczyny i jej partnera, którego też chciał zabić. Przeszkodził mu w tym 73-letni dziadek dziewczyny, który zginął od ciosów zadanych tłuczkiem przez 33-latka. Babcia mężczyzny w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Podejrzany w śledztwie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mówił, jak przekazała prok. Dziadczyk, że „czyścił miasto ze złych ludzi”.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA