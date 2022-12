Rząd przedłuża zerową stawkę VAT na żywność

Zerowa stawka VAT na żywność będzie nadal obowiązywała od 1 stycznia 2023 do połowy roku. Zapowiedział to w środę (30 listopada) premier Mateusz Morawiecki. Dotychczas, dzięki temu rozwiązaniu, w portfelach Polaków zostało ponad 7,6 mld złotych. Obniżanie podatków to tylko jedno z wielu działań osłonowych podjętych przez rząd.

Zawirowania na rynkach światowych, zerwane łańcuchy dostaw i przede wszystkim wysokie ceny energii, spowodowane rosyjskim szantażem energetycznym, zwiększyły inflację na całym świecie – w szczególności w Europie. W Polsce wprowadzono na początku 2022 roku tarczę antyinflacyjną. Obniżono m.in. podatek VAT na podstawowe produkty spożywcze.

Ze względu na trwającą zewnętrzną presję kryzysu energetycznego rząd zdecydował o przedłużeniu zerowego VAT na żywność do połowy 2023 r. Stawką 0 proc. – w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – objęto podstawowe produkty spożywcze takie, jak: owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż.

– Trwający kryzys światowy, który jest wielkim wyzwaniem, musi być zwalczony metodami prospołecznymi – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – W to wierzymy. To jest nasze credo, polityka społeczna musi być utrzymana, działania osłonowe muszą osłonić tych, których mniej stać na walkę z inflacją.

Polska dyplomacja na forum unijnym obroniła postulat dotyczący niższych stawek VAT na żywność. Dzięki temu państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą stosować to rozwiązanie. W Polsce, dzięki obniżeniu stawki VAT na żywność z 5 proc. do 0 w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, w portfelach Polaków zostało łącznie ponad 7,6 mld złotych (od 1 lutego br.).

Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność w 2023 roku ma mieć również realny wpływ na średnioroczny wskaźnik inflacji.

– W zeszłym roku zaciągnęliśmy hamulec tym rozpędzonym cenom – zaznaczył szef rządu. – Widziałem wiele analiz, z których wynikało, że obniżyliśmy w ten sposób maksymalny szczyt inflacji o 3 do 4 punktów procentowych, czyli jeśli ona dzisiaj jest między 17 a 18 proc., byłaby 21-22 proc.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna to tylko jeden z elementów walki z kryzysem i inflacją. Działania rządu są obecnie skupione na cenie energii i jej nośników, bo to ona wpływa na pozostałe koszty. Droga energia przekłada się na koszty produkcji i usług, co powoduje wyższe ceny. Dlatego wprowadzono tarczę antyinflacyjną (obniżka podatków na wiele produktów, w tym na energię), tarczę energetyczną (dodatki i rekompensaty do zakupów surowców energetycznych) i tarczę solidarnościową (obniżenie i zamrożenie cen energii elektrycznej).

(ek)