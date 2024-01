Rosjanie zniszczyli muzeum dowódcy UPA we Lwowie. Atak w dniu urodzin Bandery

Ohydne muzeum

2024-01-03 13:23:41

To, że takie muzeum w ogóle było, wyjątkowo źle świadczy o Ukraińcach. Czczenie człowieka odpowiedzialnego za zbrodnie na Polakach? Odpowiedzialnego za zabijanie małych dzieci, rozcinanie brzuchów ciężarnym...? Przecinanie Polaków na pół piłą do drewna, wyłupywanie oczu, palenie żywcem... To jest postać, którą Ukraińcy czcili?