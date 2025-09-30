Przeczytane w niemieckiej prasie

Z

Zakaz broni w berlińskich autobusach i pociągach

Zakaz posiadania noży i broni obowiązuje w berlińskich autobusach i pociągach od 17 lipca. Od tego czasu berlińska policja skonfiskowała 69 noży podczas kontroli w BVG (Berlińskiej Sieci Transportu Publicznego). Rzecznik policji poinformował we wtorek „Berliner Zeitung”, że wszczęto łącznie 73 postępowania administracyjne przeciwko osobom noszącym broń.

Berlińska policja zainicjowała zakaz posiadania broni i noży, przeprowadzając głośną, zakrojoną na szeroką skalę operację 17 lipca w kilku liniach metra i tramwajowych. Tego dnia, w obecności ponad 100 funkcjonariuszy, policja skonfiskowała trzy noże. Od tego czasu zakaz posiadania broni widnieje również na tablicach peronowych i w komunikatach: „Aby zapewnić wszystkim pasażerom komfort i bezpieczeństwo, noszenie noży i innych niebezpiecznych przedmiotów jest zabronione”. To zdanie słychać w formie komunikatu w berlińskich autobusach i pociągach BVG od połowy lipca.

Oprócz noży zakazana jest również broń ślepa, broń drażniąca i sygnałowa – nawet jeśli jej posiadacze są upoważnieni do noszenia takiej broni na podstawie pozwolenia. […]

„Niemiecki” metal zależny od Chin – Bundeswehra pilnie go potrzebuje

Bez germanu czołgi Leopard i Eurofightery nie działałyby. Chiny dominują na rynku – i ograniczają eksport. Jak bardzo Niemcy są zależne? Chiny drastycznie ograniczyły eksport germanu latem 2023 roku. Brytyjski dziennik Financial Times (FT) donosi teraz o „rozpaczliwym niedoborze podaży” na rynku globalnym. Według agencji informacji cenowej Fastmarkets cena wzrosła obecnie do prawie 5000 dolarów za kilogram – z nieco ponad 1000 dolarów na początku 2023 roku. Materiał do systemów termowizyjnych w sprzęcie wojskowym osiągnął nawet najwyższy poziom od 14 lat. […]

Bosch zwalnia około 13 000 pracowników

Bosch musi zaoszczędzić 2,5 miliarda euro i likwiduje miejsca pracy w swoim największym dziale. „Robert Bosch przewracałby się w grobie!” – krytykuje związek zawodowy IG Metall.

Dostawca części samochodowych Bosch najwyraźniej stoi w obliczu masowych redukcji zatrudnienia. Według firmy, około 13 000 miejsc pracy ma zostać zlikwidowanych. „Handelsblatt” donosił wcześniej o „pięciocyfrowej” liczbie dodatkowych miejsc pracy. Ostatnio dyrektor ds. kadr Stefan Grosch ogłosił, że firma musi zaoszczędzić 2,5 miliarda euro.

Miejsca pracy zostaną zlikwidowane „w szczególności w niemieckich lokalizacjach zajmujących się mobilnością”, czyli w dziale dostawców części samochodowych, poinformowała firma w czwartek. „Terminy niezbędnych dostosowań są zmienne i sięgają końca 2030 roku”. […]

Deportowani wciąż wracają

Drezno. 23-letni Irakijczyk ubiega się o azyl w Szwecji, ale wciąż wraca do Niemiec. Gdy zostanie deportowany, wraca i wielokrotnie dopuszcza się molestowania seksualnego dziewcząt i kobiet. Ma zostać na stałe umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

Zaatakował kilkanaście kobiet, w tym dziecko w pobliżu szkoły. Dziesięciolatka krzyczała o pomoc, co ją uratowało. Sprawca uciekł, a policja zdołała go schwytać. W areszcie groził tłumaczce. Dopuścił się wobec niej przemocy seksualnej i groził jej śmiercią.

Jak dowiedział się „Bild”, złożył wniosek o azyl w Szwecji. Ale najwyraźniej nie podoba mu się tam: ciągle wraca do Niemiec. W lutym 2025 roku policja federalna przewiozła go promem do Trelleborga w ramach procedury dublińskiej. W marcu – kiedy przestępstwa miały miejsce w Dreźnie – wrócił.

W czerwcu 2025 roku został przeniesiony z powrotem do Szwecji, a w lipcu ponownie zgłosił się do Centralnego Punktu Kontaktowego dla Osób Ubiegających się o Azyl w Saksonii-Anhalt. […]

