„Prezydent Polski Nawrocki zablokował ustawę mającą na celu wsparcie ukraińskich uchodźców” – poinformował swoich czytelników Berliner Zeitung. Gazeta podaje, że prezydent Polski Karol Nawrocki zablokował projekt ustawy o przedłużeniu pomocy dla ukraińskich uchodźców i zapowiada własny projekt.

BZ zaznacza, że „weto Nawrockiego stanowi również przesłanie polityczne: od momentu objęcia urzędu prezydent obrał kurs narodowo-konserwatywny i kładł nacisk na sprawiedliwość społeczną, zwłaszcza dla obywateli Polski. Obserwatorzy spodziewają się teraz kontrowersyjnej debaty między kancelarią prezydenta a rządem premiera Donalda Tuska na temat przyszłego wsparcia dla około miliona ukraińskich uchodźców w kraju”.

BZ nie ma możliwości komentowania bezpośrednio pod tekstem. Na profilu FB gazety pojawiło się natomiast wiele komentarzy. W zdecydowanej większości (niemal 100-procentowej) pochwalających decyzję polskiego prezydenta i zachęcających niemiecki rząd do wzięcia przykładu.

Jedyną osobą obrażającą prezydenta Polski jest… Polak (polskie nazwisko, dane na fb), który o Polakach na niemieckim forum pisze tak: „odeślijcie Polsce 80 tysięcy nierobów polskich, którzy są na utrzymaniu niemieckich podatników”, o prezydencie Polski natomiast: „To weto jest nielegalne. Uchwała PKW o wynikach wyborów jest nieprawidłowa ponieważ nie zawiera prawdziwych wyników wyborów. Ważność wyborów nie podjął sąd tylko grupa towarzyska Ziobry z Solidarnej Polski i PiS. Zaprzysiężenie odbyło się z rażącym naruszeniem Konstytucji i prawa. Zamierzam to udowodnić przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, ponieważ mój protest został bez rozpoznania pozostawiony przez niePrezes SN”.

A jak wyglądają niemieckie komentarze dotyczące decyzji prezydenta Polski?

– Dobry człowiek… Rozsądni politycy nie wyrzucają pieniędzy z podatków swoich obywateli przez okno i to powinno być oczywiste…

– Niemcy musiałyby teraz przeciwpodatkować, i całkowicie znieść bezwarunkowe pieniądze dla wszystkich Ukraińców.

– Au, to jesienią mamy kilkaset tysięcy Ukraińców więcej w Niemczech.

– A w Niemczech od razu anulować zasiłki dla Ukraińców.

– Niemcy mogłyby bardzo dobrze wziąć przykład. Ale nasi politycy myślą, że jak Ukraina pójdzie na dno, to Niemcy też!

– Antifa nadal daje nasze miliardy Zełeńskiemu. Mam nadzieję, że dostanie za to sprawiedliwą karę…

– Powoli wraca rozsądek.

– Polsce można tylko pogratulować tak dobrych polityków. Niestety, takich ludzi nie widzi się w niemieckim rządzie.

– Rozsądne. Ale nie można tego robić z naszymi rządowymi draniami. Dzisiaj po raz pierwszy Antifa Lars przerzucił miliardy do Kijowa.

– Pomoc – pieniądze dla dzieci i emerytury – tylko dla pracujących Ukraińców. To chyba sprawiedliwe.

– Dobre podejście, nie każdy jest tak bezradny jak nasz rząd.

– On ma rację! Nawet w Niemczech rząd powinien stawiać swoich ludzi na pierwszym miejscu zanim państwo socjalne pójdzie całkowicie na dno!

– Fajnie, w dniu, kiedy Klingbeil sprowadza miliardy na skorumpowaną prawicową Ukrainę.

– Proszę bardzo. O nie, jesteśmy w Niemczech.

– Moim zdaniem wszyscy, którzy wysyłali więcej broni na Ukrainę, muszą iść na front, a normalni ludzie, którzy chcą zakończyć wojnę mogą tu zostać.

– I? Potem wszyscy przychodzą tutaj, tutaj wszystko dostępne od ręki i bez warunków.

– Niemcy płacą za to jeszcze więcej.

– Każdy się tego uczy, oprócz nas.

– Klingbeil obiecał dziś 9 miliardów rocznie…

– Nasz rząd powinien zrobić to samo. Jednak jeszcze bardziej musielibyśmy zabezpieczyć nasze granice

– Polacy mają Karola, a my mamy Larsa.

– …a Berliner Zeitung nie pisze, że domaga się on, aby do flag bandery, w tym tych z trójzębami, obowiązywały te same prawa, co do wszystkich innych flag i insygniów nazistowskich, w tym tych na ciele i ubraniach.

– Lars skacze w tę lukę i teraz rozdaje corocznie(!) 9 miliardów euro dla Ukrainy.

– Bardzo dobra decyzja! Na Ukrainę nie zostało ani centa!

– Putinowskie marionetki mogą to świętować, ale kremlowskiemu karłowi też nie pomoże.

– Rozsądne! Jeśli nie pracujesz, nie powinieneś dostawać wypłaty!

– Oni nie mają polskiego obywatelstwa i nie są w UE. Nie powinien być dopuszczony wjazd bez wizy.

