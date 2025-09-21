Co słychać za miedzą? Przeczytane w niemieckiej prasie

Na jaw wychodzi coraz więcej faktów na temat szczepionek mRNA. Fot. Dariusz GORAJSKI

Kryzys energetyczny w Niemczech

Niemiecka gospodarka cierpi z powodu sankcji wobec Rosji. Niemcy są w kryzysie. Gospodarka jest w najdłuższej recesji od dwudziestu lat. Przez dekady problemy odkładano na później, zamiast je rozwiązywać. Jeszcze przed eskalacją wojny na Ukrainie Niemcy powoli podupadały. Agenda 2010 rządu Schrödera uwolniła kapitał, ale państwo i firmy zainwestowały zbyt mało, przez co zrównoważone innowacje zeszły na dalszy plan.

Setki naukowców wzywają do zaprzestania stosowania szczepionek mRNA

Szczepionki przeciw koronawirusowi nie zapewniają pełnej ochrony przed zakażeniem i transmisją. Zapobieganie ciężkim przebiegom choroby jest również coraz częściej kwestionowane. Co zatem tak naprawdę osiągnęły szczepionki przeciw koronawirusowi?

Tysiące osób doznało powikłań zdrowotnych po szczepieniu, w niektórych przypadkach nawet śmiertelnych. Dokładny zakres konsekwencji jest jak dotąd trudny do oszacowania, ponieważ w dużej mierze brakowało kompleksowego nadzoru farmaceutycznego. Sojusz na rzecz Wspierania Nauki i Medycyny (MWM) wzywa do natychmiastowego wstrzymania szczepień mRNA.

Brakuje rzetelnej i kompleksowej oceny rzeczywistych szkód wyrządzonych przez szczepionki. Zakres skutków ubocznych oraz szkód następczych pozostaje niejasny.

„Aktualne dane epidemiologiczne oraz uderzający wzrost liczby zakażeń, absencji chorobowej, liczby osób przebywających w domach opieki i utrzymującej się nadmierna śmiertelność wymagają pilnego wyjaśnienia” – podkreślają naukowcy w oświadczeniu.

Nie można wykluczyć potencjalnego upośledzenia płodności lub działania teratogennego w czasie ciąży. Dlatego naukowcy apelują o „moratorium na wszystkie produkty mRNA do czasu jednoznacznego określenia stosunku korzyści do ryzyka klinicznego”.

Źródło: Berliner Zeitung