2023-08-27 09:50:24

Który krzyczy chwała Ukrainie jest podejrzany, patrioci ukraińscy to siedzą na froncie walcząc o "naszą" wolność, ci co siedzą w Polsce to ukraińscy zdrajcy, dekownicy, jeśli krzyczą chwała Ukrainie to by oszukać Polaków. Dekownicy won na front bronić ojczyzny, mamy równouprawnienie więc to samo z Ukrainkami dekowniczkami. Pytajcie się Ukraińców zawsze dlaczego nie bronią ojczyzny jak nam to mówią w TV. Dlaczego siedzą w Polsce a nie przełamują ruskie umocnienia.