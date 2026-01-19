Proces Pfizer-Polska. Zaczyna się spór z gigantem farmaceutycznym o 6 mld zł

Fot. Ryszard Pakieser

Przed sądem w Brukseli, jak wynika z informacji Rynku Zdrowia, rusza sprawa o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Pfizer domaga się zapłaty za preparaty, przyjęcia których w 2022 r. Polska odmówiła. Nowe szczepionki nie byłyby wykorzystane. Stawka sporu to nawet 6 mld zł - podał w poniedziałek portal.

Proces Pfizer-Polska zaczyna się 21 stycznia 2026 roku przed sądem pierwszej instancji w Brukseli - podał portal. Jak wynika z informacji Rynku Zdrowia, rozprawa ma trwać sześć dni. W artykule podkreślono, że formalnie to drugie spotkanie przed sądem, ale tak naprawdę pierwsze dotyczące meritum. „Wcześniej omawiane były jedynie kwestie proceduralne” - pisze portal.

Według portalu pieniędzy zarezerwowanych na zapłatę amerykańskiemu gigantowi już nie ma.

Portal przypomniał, że chodzi o wydarzenia z 12 kwietnia 2022 roku - wówczas Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez Ministerstwo Zdrowia, poinformowała Pfizer Inc. oraz Komisarza UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, że nie przyjmie dostawy szczepionek, a na poparcie swojego stanowiska przywołała szereg argumentów prawnych i okoliczności faktycznych. Nie chodziło o skuteczność – eksperci byli zgodni, że dzięki szczepionkom uratowano miliony istnień, tylko o nadpodaż.

W ten sposób została zerwana umowa z maja 2021 roku. Polska wtedy, wraz z innymi państwami europejskimi, podpisała porozumienie na odbiór określonej liczby szczepionek. Pierwotnie mowa była o 900 mln dawek (i kolejnych 900 mln do potencjalnego kolejnego zamówienia), ostatecznie zakontraktowano 1,1 mld dawek o wartości ponad 21 mld euro (ok. 90 mld zł).

