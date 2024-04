Polski wolontariusz wśród ofiar izraelskiego ataku w Strefie Gazy

Po nowemu...

2024-04-02 12:42:54

Zginął Polak po ataku rakietowym, a pan Sikorski "poprosił" przedstawiciela Izraela o wyjaśnienia. W takich sytuacjach wzywa się ambasadora do siedziby MSZ i żąda wyjaśnień. No ale - jak widać - przed Izraelem główka pokornie w dół. Zresztą niedawno ten sam minister wezwał rosyjskiego ambasadora do złożenia wyjaśnień ws rakiety, która naruszyła przestrzeń powietrzną RP. Rosjanin zlekceważył Sikorskiego i po prostu nie przyszedł. Tak wygląda skuteczna "polityka zagraniczna" nowego rządu.