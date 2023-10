Na Ukrainie odnaleziono nowy zbiorowy dół ze szczątkami pomordowanych Polaków

Mają pecha

2023-10-27 13:53:01

Ci Polacy, to nawet nie są ofiary ludobójstwa oun/upa na Wołyniu tylko podobnego ludobójstwa w Tarnopolu. Co będzie jak się uda zmusić ukrów do ekshumacji ofiar na Wołyniu. Takich jam, dołów będą tysiące... (Pamiętajmy że ukry nie zgadzają się na poszukiwania ofiar Wołynia, wyrazili zgodę na to właśnie jedno stanowisko które nie było na Wołyniu a i tak mieli pecha że Polacy trafili na ofiary zbrodni ukraińskich). Polacy nie powinni kupować żadnej żywności z Ukrainy, to na polskiej krwi wyrosło!