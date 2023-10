Prezydent o dwóch poważnych kandydatach na premiera. Pierwsze posiedzenie Sejmu - 13 listopada

Andrzej Duda zapewnił, że dotrzyma wszystkich konstytucyjnych terminów i norm dotyczących zawiązania przyszłego rządu oraz jest gotów do ponownego spotkania, gdyby któryś z uczestników konsultacji uznał, że jest to potrzebne.

Dodał, że poinformował przedstawicieli wszystkich nowych sił parlamentarnych, że nie widzi powodu do tego, aby w jakikolwiek sposób skracać kończącą się kadencję parlamentu. Według prezydenta mogłoby to nastąpić w wyjątkowych okolicznościach, których w jego ocenie dzisiaj nie widać.

- Rozumiem oczekiwanie, iż praca nowego parlamentu rozpocznie się niezwłocznie, dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że terminem, który wstępnie zaplanowałem jako termin pierwszego posiedzenia Sejmu (X kadencji) będzie poniedziałek, 13 listopada. Czyli dokładnie dzień przypadający następnego dnia po niedzieli, 12 listopada, kiedy to kadencja się kończy - oświadczył. Podkreślił, że jest to "najszybszy możliwy termin, biorąc pod uwagę normy konstytucyjne".

- Jak państwo rozumiecie, muszę to rozważyć, jest to na pewno w tej chwili jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi się w tym momencie pochylam. Wszyscy wiedzą o tym, że obyczaj był taki do tej pory, że tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie, ale też zawsze było tak, że to zwycięskie ugrupowanie albo miało z góry koalicję i nikt inny nie twierdził, że ma kandydata, który będzie miał większość, albo po prostu miało większość, jak to miało miejsce w roku 2015 czy 2019, tak zwaną większość samodzielną – dodał.

Podkreślił, że jest to sytuacja nowa w naszych standardach demokratycznych. - Nigdy nie było takiej sytuacji, że wygrało wybory jedno ugrupowanie, natomiast pozostałe, czy inne ugrupowania, które również mają swoich przedstawicieli w parlamencie, twierdzą, że to one będą miały większość bez ugrupowania zwycięskiego i one przedstawią swojego kandydata na premiera - powiedział.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

do Lekcja matematyki 2023-10-27 17:23:59 Dopóki opozycja nie ma podpisanej umowy koalicyjnej to twoja matematyka ma się tak do prawdy jak "demokracja, praworządność i Konstytucja" na ustach Donka który straszy i chce siłowo usuwać urzędujących urzędników państwowych a którym to właśnie Konstytucja RP gwarantuje kadencyjność w sprawowaniu urzędu. Czy mówienie Polakom że w 24 godz. rozwiąże telewizję publiczną, atakowanie dziennikarzy jest działaniem prawnym i demokratycznym czy wprowadzaniem bezprawia. Rada Mediów Narodowych protestuje.

@ ból dudy 2023-10-27 00:09:00 Wył z rozpaczy to ty będziesz jak POKOnani podniosą VAT na 25% o czym już mówili. Szparagi i zmywaki już czekają ?

@Lekcja matematyki 2023-10-26 23:22:27 Sprawdzam, gdzie dostępna jest umowa koalicyjna (miała być jawna) i program koalicji, dopoki nie będzie jednego to możesz mówić jedynie oddzielnie o wynikach PO, SLD i ZSL z Hółownią.

@@czytam 2023-10-26 23:18:53 Mnie za to nie wzruszają jak to ująłeś do łez frajerzy którzy zdaje się nie posiadają zdolności rozumienia sarkazmu. Nie wnikam co jest tego powodem. Za to nie ukrywam rozbawienia czytając pocieszne wpisy różnej maści frajerów domagających się przyśpieszenia zbliżającej się egzekucji bo chcą jako pierwsi doświadczyć najnowocześniejszych, najbardziej naukowych metod egzekucji a ich marzeniem staje się byci pierwszymi którzy zostaną poddani egzekucji wg najnowszych wartości europejskich. Pocieszne

Lekcja matematyki 2023-10-26 20:00:45 Na lekcji nauczyciel pyta Jasia. Jak nazwiesz działanie że 248 jest mniejsze niż 194. Jasiu na to "Dudowanie".

Piotr 2023-10-26 19:28:05 Gdzie ta elektrownia atomowa , która za PO juz miała dzialać! Aleksander Grad z PO szef spólki atomowej zarabiał 55 tys zł miesiecznie! I elektrowni nie ma i za PO nie będzie!

Koniec jazdy !! 2023-10-26 19:04:01 Nie PO to PISdzielnia wydała bez konkursu 250tys. zł na niszczarki ,żeby teraz nie mieli czasu na ich użycie.

ITD 2023-10-26 18:47:17 BOZE MIEJ POLSKE W OPIECE! polactwo wybralo targowice i ryzego co stanal na jej czele.

Piotr 2023-10-26 18:32:46 Donald Tusk powiedział dzisiaj, że nie potrzeba żadnych ustaw i sam fakt, że opozycja może stworzyć rząd jest podstawą do odblokowania funduszy, to jest to dowodem na to, że KE w sposób bezpośredni ingerowała w proces wyborczy, szantażując Polaków KPO .

@Mysl 2023-10-26 17:58:29 KOlejny znawca tematu piszacy z mińska, moskwy a może z Berlina .Glupota ludzka i nienawisc do przeciwnika politycznego jest POrazajaca.

Piotr 2023-10-26 17:56:02 Bedzie płacz i zgrzytanie zębów! Bieda, nędza, bezrobocie! 3zl za godzinę pracy, 3zl podwyzki dla emerytów! Sprzedaz wszystkiego co polskie ruskim! Lewacka bruksela zniszczy Polskę! Odbierze nam naszą suwerennosc głosami europosłów opozycji! Bedziemy landem niemieckim!

Łunia B 2023-10-26 17:54:28 Dreptają w kółko, z nogi na nogę. Takim im się śpieszy do koryta, a programu jak nie ma, tak nie ma. Ściema.

@nie wiem 2023-10-26 17:50:56 A zwyczajnie: przy pomocy długopisu, kartki wyborczej oraz urny, jak to zwykle w demokracji bywa.

@SromotnikBezwstydny 2023-10-26 17:41:01 Pisofobia to choroba jednak twoj przypadek jest beznadziejny i nieuleczalny. Twoja glupota jest bezgraniczna wybitny znawco konstytucji i matematyki na którą tak ochoczo POwoluja się ci pseudo demokraci.To kiedy zacznie funkcjonować nowy sejm i rzad jest perogatywa Pana Prezydenta.Mam nadzieje ze jako odwazny milosnik bliźniego i demokracji ujawnisz swoje dane to w kk jest paragraf na takich którzy szkaluja urzędników państwowych.Himalaje przy twojej głupocie to pagorki.POkaz sie

ból dudy 2023-10-26 17:39:00 Wycie z rozpaczy pisowców jest muzyką dla moich uszu :D

@Piotr 2023-10-26 17:38:05 O czym ty bredzisz? Jaki zamach na TVP? Zamach na TVP to zrobił pis 8 lat temu, przerabiając telewizję publiczną na propagandową kurwizję. Za to co pisiory zrobiły z tvp, powinny się posypać wyroki długoletniego więzienia. Wszystko w swoim czasie.

miren 2023-10-26 17:33:33 Odrywanie świń od koryta jest trudne, ale nieuchronne. Po 15 listopada będzie nowy rząd z premierem Donaldem Tuskiem czy to się pisowcom podoba czy nie.

@Piotr 2023-10-26 17:29:03 Wiesz doskonale że skorumpowana TVP powinna być zaorana w całości.

@Piotr 2023-10-26 17:08:04 Swiete słowa,szacun

@czytam 2023-10-26 17:03:55 Do łez wzruszają mnie frajerzy udający bywałych w świecie lingwistów.

SromotnikBezwstydny 2023-10-26 16:48:31 PiSdzielcze tłuste koty i kaczki nie mają żadnej większości ! Długopis pajacuje, stroi nadęte miny niczym Mussolini i przeciąga czas , aby jego banda zdążyła posiekać dokumenty w niszczarkach! Dudek, i na ciebie prawnicy znajdą paragraf!!!

Piotr 2023-10-26 16:39:13 Jaka demokratyczna! Zamach poza ustawowy i antykonstytucyjny na tvp to jest ta demokracja opozycji? Zamach na suwerenność Polski w brukseli rekami europosłów opozycji to jest ta demokracja? Jedna wielka kpina!

Haha 2023-10-26 16:25:21 Z czym do ludzi? Jaki Morawiecki? To się już na szczęście skończyło.

Hmm 2023-10-26 16:24:10 Chude koty jęczą, bo każdy dzień później dorwał się do michy. A nie znacie Konstytucji , z którą tak się ciągle obnosiliscie? Podpiszcie koalicję i wszystko ruszy, a tak na gębę, to sobie możecie przy waszych kuwetach.

Myśl 2023-10-26 16:23:03 Prezydent Duda kłamie mówiąc, że 13. listopada, to najszybszy termin pierwszego posiedzenia sejmu i że kieruje się zapisami Konstytucji. Tam jest napisane: 'Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów' i p. Duda zwołuje sejm w przedostatni możliwy dzień. P. Duda daje czas rządowi PIS na drenowanie kasy i próby przekupstwa politycznego, bo PIS nie będzie miał większości w sejmie, o czym raczy kłamać p. Morawiecki.

Balbina 2023-10-26 16:16:51 Zalosna marionetka. Popychadlo, dlugopis i karykatura prezydenta.

Hegi 2023-10-26 16:16:19 Długopis się sprzedał. Żal patrzeć jak skacze jak pis mu zagra. Jest tak żałosny, że za chwilę spyta jak wysoko ma podskoczyć. Żenada

Anna 2023-10-26 16:13:49 Nie ma co czekać, bo czas naprawiać Polskę. Przewodniczący Donald Tusk na premiera natychmiast.

Olga 2023-10-26 16:05:14 Dudek przestań pajacować. Wiadomo że tylko demokratyczna opozycja dysponuje większością zdolną do utworzenia rządu.

Ck 2023-10-26 15:57:28 Dr Duda daje tłustym kotom drogocenny na spakowanie kuwet. Jedna wypłata więcej dla nich to więcej niż kilkuletnia wypłata dla robola z najniższą krajową.

czytam 2023-10-26 15:54:08 To jak Tusk , to już od razu emigrować do RFN . Po co tu żyć w wschodnim landzie. Herr Tusk dojczlan, dojczland iber alles?

Gratuluję wyborcom 2023-10-26 15:49:11 TW Oscar contra TW Student (Jacob). Finis Poloniae!

Jeszcze choć chwilę 2023-10-26 15:22:44 Te przeciąganie czasu powołania nowego rządu jest żałosne. Nie wróży to dobrej współpracy.