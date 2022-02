Ministrowie ogłosili: krótsza izolacja, szybszy powrót do szkoły

Skrócenie izolacji do siedmiu dni i przyspieszenie końca nauki zdalnej - podczas środowej konferencji ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski i minister edukacji Przemysław Czarnek.

Jak wyjaśnił szef resortu zdrowia, rząd zdecydował się na wprowadzenie zmian, gdyż ocenia, że tendencja spadkowa epidemii ma trwały charakter. - Spodziewamy się, że spadki z tygodnia na tydzień będą przekraczały 20 proc. Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii - mówił Adam Niedzielski.

Zmiany w kwarantannie

Od 15 lutego izolacja będzie trwała 7 dni, a kwarantanna dla współdomowników osoby zakażonej ma trwać tylko do zakończenia izolacji.

- Najważniejsza wiadomość, która wynika z naszej analizy kwarantann udzielanych przez sanepid: likwidujemy instytucję tzw. kwarantanny z kontaktu - zapowiedział minister. Oznacza to, że kwarantanna nie będzie już nakładana na osoby, które miały kontakt z kimś zakażonym koronawirusem.

Konferencja prasowa ministra Adama Niedzielskiego oraz ministra Przemysława Czarnka (MEiN) Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Konferencja poświęcona będzie bieżącym decyzjom rządowym wynikającym z sytuacji epidemicznej w kraju. Opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia Środa, 9 lutego 2022

Jeszcze wcześniej, gdyż od 11 lutego, zmienione zostają zasady kwarantanny dla osób przybywających z krajów Schengen. Wyłączone zostają z niej osoby posiadające unijny certyfikat Covid-19. Dla osób spoza strefy Schengen od 11 lutego kwarantanna zostanie skrócona do siedmiu dni.

Minister zdrowia zapowiedział także zmniejszenie liczby łóżek covidowych w szpitalach z obecnych ok. 30 tys. do ok. 25 tys.

Krótsza nauka zdalna

Przemysław Czarnek ogłosił natomiast skrócenie okresu nauki zdalnej w szkołach.

- Analizując te optymistyczne informacje podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach 5 - 8 i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień. Wszystkie szkoły, które w drugiej połowie lutego nie będą już na feriach, wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego - mówił szef Ministerstwa Edukacji i Nauki.

