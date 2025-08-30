Sobota, 30 sierpnia 2025 r. 
Kurierzy przewożący nielegalnych migrantów zatrzymani przez Straż Graniczną

Data publikacji: 30 sierpnia 2025 r. 20:11
Fot. Straż Graniczna  

Dwóch kurierów, którzy przewozili trzech nielegalnych migrantów, zostało zatrzymanych w okolicy miejscowości Buk (powiat policki) – poinformowała w sobotę na platformie X Straż Graniczna. Dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec.

Straż Graniczna poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych, że w rejonie Buku zatrzymano dwóch kurierów, którzy przewozili trzech nielegalnych migrantów.

- Podczas prowadzonej kontroli drogowej dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, obywatel Afganistanu, został zatrzymany – poinformowała Straż Graniczna.

Jak dodano, w rejon zdarzenia natychmiast skierowano dodatkowe patrole Straży Granicznej oraz policję. Powiadomiona został też strona niemiecka.

- 56-letniego Polaka oraz 54-letnią Białorusinkę doprowadzono do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie celem przeprowadzenia czynności administracyjnych i procesowych – dodano. W trakcie zajścia nie doszło do napaści na funkcjonariuszy SG.

