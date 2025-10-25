J. Kaczyński: dziś jest czas marnowania szans; musimy wygrać wybory

Musimy wygrać wybory, musimy skonstruować program, który będzie temu służył – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że „dziś jest czas marnowania szans”. W sobotę wieczorem jego przemówienie zakończyło dwudniową konwencję programową partii w Katowicach.

Celem konwencji było rozpoczęcie prac nad nowym programem PiS przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w 2027 r. Prezes PiS w swoim przemówieniu wielokrotnie podkreślił, że przed strukturami partii jest jeszcze dużo pracy do wykonania. Zapowiedział „dziesiątki takich mniejszych konferencji” programowych, objazd wszystkich powiatów oraz gmin.

– Musimy wygrać wybory, musimy skonstruować program, który będzie temu służył. Proszę państwa, który będzie temu służył i który będzie jednocześnie propozycją i właśnie dzięki temu będzie temu służył, która zwraca się do wszystkich najważniejszych warstw, grup naszego społeczeństwa, naszego narodu – powiedział Jarosław Kaczyński.

Zwrócił się do przedsiębiorców, zapowiadając uproszczenie systemu podatkowego. Zapewnił, że PiS sprosta oczekiwaniom tych, którzy marzą o wielkim majątku. Jednocześnie podkreślił, że należy zadbać o sprawiedliwy podział „bogactwa całego narodu”, aby osoby, którym w życiu „gorzej się powiodło”, mogły żyć godnie.

– Świat jest tak skonstruowany, że ogromna większość ludzi musi zadowolić się majątkiem, możliwościami finansowymi średnimi, a pewna część nawet tymi bardziej skromnymi. Jest rzeczą zupełnie fundamentalną, podstawową i właściwą dla naszej formacji i właściwą dla naszych przekonań, naszych przekonań politycznych, ideowych, a w wielu wypadkach także religijnych, bo ogromna część naszej formacji to ludzie wierzący, że ta średnia musi być na, użyję tu takiego słowa, które w tym kontekście może nie jest często używane, zacnym poziomie – stwierdził Kaczyński.

Zaznaczył, że PiS musi skonstruować nowy wielki program dla Polski, ponieważ kraj wymaga wielkiej zmiany. Wskazał, że najbliższe wybory parlamentarne nie powinny być do „ekipy, która ma rządzić”. Według niego powinny być to wybory między dwoma opcjami – realizowaną przez obecny rząd opcją „prowadzącą do nieszczęścia” i opcją prowadzącą do „wielkiego sukcesu”.

Zaznaczył, że Polska musi osiągnąć poziom najbardziej rozwiniętych państw. - Nie wolno marnować szans. Dziś jest czas marnowania szans, musimy go skończyć - powiedział.

W sobotę – równolegle do konwencji programowej PiS – w Warszawie odbyła się konwencja zjednoczeniowa Koalicji Obywatelskiej. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska w sobotę oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię. Premier Donald Tusk poinformował, że wspólna nazwa to Koalicja Obywatelska.

Kaczyński zażartował, że Platforma Obywatelska „zjednoczyła się z dwoma innymi (partiami – PAP), które też istnieją, tylko dyskretnie”. – Zdecydowano się także na nową nazwę. Taką samą, która była przedtem. Interesowałem się polityką od naprawdę bardzo młodych lat, od dzieciństwa (…). Czegoś takiego nie było. Oni są pierwsi – zaśmiał się.

Prezes PiS podkreślił, że Polska powinna nieustanie wzmacniać się militarnie w obliczu toczącej się w Ukrainie wojny, nie zapominając przy tym o rozwoju gospodarczym i poprawie sytuacji finansowej kraju.

Przypomniał również fragment swojego przemówienia, którym w piątek rozpoczął konwencję programową PiS. Zestawił w nim „brukselsko-berlińską” wizję przyszłości, prowadzącą – w jego ocenie – do utraty suwerenności przez Polskę, z wizją proponowaną przez prezydenta USA Donalda Trumpa, którą nazwał „demokracją zbrojną”, gdzie każdy kraj musi wydawać co najmniej 5 proc. PKB na obronność. Podkreślił, że należy rozpocząć międzynarodową dyskusję na ten temat.

Konwencja programowa PiS odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Składała się z trzech sesji plenarnych – dwóch wystąpień Jarosława Kaczyńskiego i dyskusji o wschodniej flance NATO. 17 sesji głównych i 114 paneli specjalistycznych. Na około 600 oszacowano liczbę panelistów, a na kilka tysięcy liczbę gości.

