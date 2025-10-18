PiS dwa lata rządów Donalda Tuska uważa za katastrofę

Podczas sobotniej konferencji prasowej zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości zrecenzowali dwa lata rządów premiera Donalda Tuska. Była to recenzja miażdżąca.
- Na starcie wydawało się, że Pomorze Zachodnie będzie silnie reprezentowane w koalicji rządzącej. Mieliśmy Dariusza Wieczorka, ministra nauki, Sławomira Nitrasa, ministra sportu. Są takie tuzy pracowitości, merytoryki i swoistej kabaretyzacji życia politycznego jak pani minister Kotula. Jak to się skończyło? Wieczorek odszedł w atmosferze skandalu, podejrzeń o działania niezgodne z prawem, podejrzeń dotyczących nepotyzmu. W jakiej atmosferze odszedł Nitras, to nawet nie ma sensu komentować - szydził europoseł Joachim Brudziński.
Według polityka prawicy w państwowych spółkach sparaliżowano decyzyjność, bo nowe zarządy są rozliczane nie z zarządzania, tylko z ilości zawiadomień do prokuratury na poprzedników z PiS. W optyce europosła trwa proces marginalizacji naszego regionu. Joachim Brudziński uważa, że jedynym beneficjentem rządów Donalda Tuska na Pomorzu Zachodnim jest mecenas Rafał Wiechecki, który obsługuje te zawiadomienia.
- Zbliża się armagedon, jeśli chodzi o polską służbę zdrowia - grzmiał poseł Czesław Hoc. - Już teraz mamy 14 mld zł dziury w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Poseł Artur Szałabawka jako grzech obecnej koalicji rządzącej uznał m.in. brak pieniędzy dla komisji orzekających o niepełnosprawności. Poseł Marek Subocz mówił o braku pieniędzy na inwestycje w Polsce lokalnej. Poseł Michał Jach zwrócił uwagę, że pod obecnymi rządami zabrakło 15 mln zł na dokończenie remontu kolegiaty w Stargardzie.
- Praworządność jest do początku dewastowana. Siłowo przejęto Prokuraturę Krajową. Dziś mamy nielegalne zmiany prezesów w sądach. Pan Żurek rozporządzeniem próbuje zmienić ustawę - wyliczał poseł Dariusz Matecki.
Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu PiS w miejskiej radzie, przekonywał, że wszystkie poważne inwestycje, jakie toczą się w Szczecinie, mogą być realizowane tylko dlatego, że zostały na nie przeznaczone pieniądze jeszcze za poprzednich rządów.
- Na Pomorze Zachodnie żadne pieniądze z puli ministerstwa czy z puli premiera Donalda Tuska nie popłynęły - krytykował Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS w sejmiku zachodniopomorskim.
W sondażach Koalicja Obywatelska notuje zbliżone wyniki do Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład sondaż Ibris dla Onetu daje KO lekką przewagę, ale jednocześnie wynika z niego, że PiS i Konfederacja mogłyby utworzyć koalicję rządzącą. ©℗
(as)