Sobota, 18 października 2025 r. 
PiS dwa lata rządów Donalda Tuska uważa za katastrofę

Data publikacji: 18 października 2025 r. 13:27
Ostatnia aktualizacja: 18 października 2025 r. 14:48
PiS dwa lata rządów Donalda Tuska uważa za katastrofę
Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie znaleźli żadnych jasnych punktów w rządach Donalda Tuska.  Fot. Alan Sasinowski  

Podczas sobotniej konferencji prasowej zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości zrecenzowali dwa lata rządów premiera Donalda Tuska. Była to recenzja miażdżąca. 

- Na starcie wydawało się, że Pomorze Zachodnie będzie silnie reprezentowane w koalicji rządzącej. Mieliśmy Dariusza Wieczorka, ministra nauki, Sławomira Nitrasa, ministra sportu. Są takie tuzy pracowitości, merytoryki i swoistej kabaretyzacji życia politycznego jak pani minister Kotula. Jak to się skończyło? Wieczorek odszedł w atmosferze skandalu, podejrzeń o działania niezgodne z prawem, podejrzeń dotyczących nepotyzmu. W jakiej atmosferze odszedł Nitras, to nawet nie ma sensu komentować - szydził europoseł Joachim Brudziński. 

Według polityka prawicy w państwowych spółkach sparaliżowano decyzyjność, bo nowe zarządy są rozliczane nie z zarządzania, tylko z ilości zawiadomień do prokuratury na poprzedników z PiS. W optyce europosła trwa proces marginalizacji naszego regionu. Joachim Brudziński uważa, że jedynym beneficjentem rządów Donalda Tuska na Pomorzu Zachodnim jest mecenas Rafał Wiechecki, który obsługuje te zawiadomienia.

- Zbliża się armagedon, jeśli chodzi o polską służbę zdrowia - grzmiał poseł Czesław Hoc. - Już teraz mamy 14 mld zł dziury w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Poseł Artur Szałabawka jako grzech obecnej koalicji rządzącej uznał m.in. brak pieniędzy dla komisji orzekających o niepełnosprawności. Poseł Marek Subocz mówił o braku pieniędzy na inwestycje w Polsce lokalnej. Poseł Michał Jach zwrócił uwagę, że pod obecnymi rządami zabrakło 15 mln zł na dokończenie remontu kolegiaty w Stargardzie. 

- Praworządność jest do początku dewastowana. Siłowo przejęto Prokuraturę Krajową. Dziś mamy nielegalne zmiany prezesów w sądach. Pan Żurek rozporządzeniem próbuje zmienić ustawę - wyliczał poseł Dariusz Matecki.

Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu PiS w miejskiej radzie, przekonywał, że wszystkie poważne inwestycje, jakie toczą się w Szczecinie, mogą być realizowane tylko dlatego, że zostały na nie przeznaczone pieniądze jeszcze za poprzednich rządów. 

- Na Pomorze Zachodnie żadne pieniądze z puli ministerstwa czy z puli premiera Donalda Tuska nie popłynęły - krytykował Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS w sejmiku zachodniopomorskim. 

W sondażach Koalicja Obywatelska notuje zbliżone wyniki do Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład sondaż Ibris dla Onetu daje KO lekką przewagę, ale jednocześnie wynika z niego, że PiS i Konfederacja mogłyby utworzyć koalicję rządzącą. ©℗

(as)

Komentarze

2many
2025-10-18 14:43:58
Co zrobiliście przez swoje 8 lat w celu repolonizacji polskojęzycznych- sączących jad między Polaków -mediów?? Co? NIC!!! Dostaliście GIGANTYCZNY kredyt zaufania od Polaków.Mieliście sejm,senat ,prezydenta i dopusciliscie,aby Polska znalazła się na skraju niebytu.A teraz co robicie? Przepychanki jak w piaskownicy między Kaczyńskim,a Mentzenem. Sny o potędze. A lewactwo i mentalni volksdeutsche rechoczą z zachwytu. Posypcie najpierw swoje głowy popiołem bo jesteście to winni Polsce.I do roboty!!!
ZENEK
2025-10-18 14:36:58
Uważam ,że 8 lat rządów PIS-u to była katastrofa dla POLSKI którą teraz jest trudno nadrobić. Należy PISowców skrupulatnie rozliczyć czas najwyższy.
Cóż
2025-10-18 14:31:45
Najważniejsze, że najbogatszy poseł dostał dotację z KPO, a ten dług spłacać wszystkie biedaki z Polski! Haha!
Emeryt
2025-10-18 14:27:21
Cytuje,,Jak wygramy wybory to ludziom w Polsce będzie się żyło lepiej, w sklepach bedzie taniej a Polacy bedą mieli więcej pieniedzy,,- tusk.Czy w tym kraju są jeszcze ludzie którzy wierzą w w te brednie i kłamstwa tego hipokryty kłamcy i oszusta? Gdzie jest benzyna po 5,19? Ile kosztuje kostka masła ,bochenek chleba, owoce ,warzywa?Firmy masowo zwalniają ludzi lub ogłaszają upadłość a ten antypolski wasal ue brnie dalej w tą swoją bajkę.Gdzie jest ta uśmiechnięta Polska ? Usmiechajcie się
Enek
2025-10-18 14:06:11
- Praworządność jest do początku dewastowana - powiedział poseł Matecki. Miał na myśli Fundusz Sprawiedliwości?

