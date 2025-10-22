PiS: "Rząd mógł zrobić więcej, aby zatrzymać Vestas w Szczecinie"

Morska energetyka wiatrowa to temat i ekonomiczny, i polityczny. Fot. Elżbieta Kubowska

Polski rząd mógł zrobić więcej, aby firma Vestas nie wstrzymywała w naszym mieście budowy fabryki łopat do turbin wiatrowych - uważają szczecińscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zakład miał zatrudnić tysiąc osób.

- Jest jasna wypowiedź Vestasa, która pojawiła się w Bloombergu i w Reutersie, że na wszystkich lokalnych rynkach, gdzie poziom wolumenu jest odpowiedni, a wiemy, że jest odpowiedni w Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, zostały poczynione (inwestycje - AS). Nie jest tak, że inwestycje offshore zostały zatrzymane w całej Europie, one zostały zatrzymane w Polsce - krytykował radny Dariusz Smoliński. - Baltic Power, olbrzymia inwestycja Orlenu i rządu Prawa i Sprawiedliwości, została wstrzymana.

Według posła Artur Szałabawki w Polsce, też na Pomorzu Zachodnim, zaczyna wzrastać bezrobocie. Tym bardziej dotkliwa jest decyzja duńskiego koncernu. - Rozgoryczenie na Skolwinie, na północy Szczecina jest ogromne - stwierdził radny Maciej Kopeć. - Nie ma tam infrastruktury drogowej, nie ma remontu kamienic. Wygląda na to, że północ jest zapomniana przez władzę. To zbiegłe się z sytuacją perły Skolwina, klubu Świt, któremu zabrano dofinansowanie.

Krzysztof Romianowski, szef klubu PiS w miejskiej radzie, przekonywał, że rozmowy z Vestasem mające na celu ściągnięcie firmy do Szczecina zaczęły się już w 2021 i oprócz samorządowców zaangażowani w nie byli także przedstawiciele rządu, między innymi z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. - Nie wierzę, że polski rząd nie miał wiedzy o rezygnacji Vestasa przed publikacją w mediach. Pytanie: co polski rząd zrobił, aby zatrzymać tak ważnego inwestora? Albo go zastąpić? Mam wrażenie, że nic wielkiego nie zrobił - grzmiał Krzysztof Romianowski.

Wśród powodów decyzji o wstrzymaniu budowy fabryk, wymienianych w mediach, pojawia się między innymi taki, że prezydent Ameryki Donald Trump - bliski polskiej prawicy - odchodzi od tego źródła energii, co musiało się odbić na planach inwestycyjnych Vestasa.

O ruchu duńskiego koncernu w poniedziałek wypowiedział się zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera. Mówił tak: - W tej sprawie nie ma żadnego oficjalnego komunikatu inwestora. Nasza wiedza wynika głównie z bardzo dobrych relacji z firmą i faktycznie mamy potwierdzenie jedynie wstrzymania inwestycji. Podkreślam, że nie mówimy o wycofaniu się. To efekt o światowego spowolnienia i mniejszego zapotrzebowania.©℗

(as)

