IMGW i RCB ostrzegają przed silnym wiatrem (akt. 1)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach od północnego zachodu po południowy wschód Polski. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu, gdzie alert wydało również RCB. Porywy wiatru sięgną nawet do 95 km/h.

W północnej części województwa pomorskiego (powiat lęborski, pucki, słupski, wejherowski i w Słupsku) oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h. Według IMGW tych najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45-60 km/h.

W związku z prognozowanym silnym wiatrem alerty dla tych powiatów wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB zaleca mieszkańcom, aby zachowali ostrożność na zewnątrz oraz aby nie stawali ani nie parkowali pod drzewami.

W mocy pozostają też wydane w niedzielę ostrzeżenia IMGW I stopnia dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także dla części województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych regionach będzie wiało ze średnią prędkością 35-45 km/h, w porywach do 70-85 km/h.

Alerty obowiązują do poniedziałku, do godz. 21.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Wcześniejsza informacja

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w trzynastu województwach. Alerty dotyczą południowo-zachodnich krańców Polski oraz obszarów od północnego zachodu, przez centrum, po wschód kraju.

Ostrzeżenia obowiązują w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowiecki, podlaskim i lubelskim, oraz w części lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.

Na Dolnym Śląsku ostrzeżenie będzie obowiązywać do niedzielnego wieczora, natomiast na przeważającym obszarze alerty pozostaną w mocy do poniedziałku do godz. 21. Tego dnia na Wybrzeżu oraz na północnym wschodzie porywy wiatru mają osiągnąć maksymalnie 85 km/h.

(PAP)

