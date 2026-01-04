IMGW: zamiecie i zawieje śnieżne w przeważającej części kraju. Alert RCB dla Zachodniopomorskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla przeważającej części kraju. W części regionów prognozowane są intensywne opady śniegu z przyrostem pokrywy do 50, a lokalnie nawet 60 cm; na wybrzeżu silny wiatr. W związku z sytuacją RCB wydało alert dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Wydane w sobotę ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu obejmą obszar części województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty obowiązywać będą do godz. 22. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie około 15 cm. W rejonie woj. zachodniopomorskiego ostrzeżenie zostanie wznowione w niedzielę rano i potrwa do północy.

Dla powiatów: koszalińskiego (z miastem Koszalin), sławieńskiego, słupskiego (z miastem Słupsk), bytowskiego oraz lęborskiego Instytut wydał w sobotę ostrzeżenie III, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30-50 cm, punktowo nawet o ok. 60 cm. Alert potrwa od godz. 7 w niedzielę do poniedziałkowego poranka.

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę alert przed intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem dla części województw zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński) i pomorskiego (powiaty: bytowski, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski). Na tych terenach RCB ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Alert obowiązywać będzie w niedzielę i poniedziałek (4-5 stycznia).

Nadal aktualne są ostrzeżenia IMGW I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego oraz II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Wystąpią tam przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o od 10 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm. Ostrzeżenia I stopnia na Dolnym Śląsku potrwają do sobotniego wieczora, a na Pomorzu - w zależności od regionu - nawet do nocy z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenia II stopnia na wybrzeżu potrwają do północy, a miejscami zacznie obowiązywać w niedzielę rano i potrwa do poniedziałkowego poranka.

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz części woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, a w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Alerty te potrwają od soboty od godz. 11 do godzin nocnych.

Ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi zostały z kolei wydane dla powiatów położonych w rejonie wybrzeża, na północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty będą obowiązywać od godz. 7 w niedzielę do poniedziałkowego poranka.

Dla północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego aktualne pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Potrwa ono do sobotniego wieczora.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

