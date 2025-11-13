Hołownia: złożyłem rezygnację z funkcji marszałka Sejmu

Szymon Hołownia, który podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, przekazał, że jego decyzja wchodzi w życie we wtorek, 18 listopada. W tym momencie pełniącym obowiązki marszałka zostaje Włodzimierz Czarzasty, najstarszy wiekiem wicemarszałek – dodał.

Hołownia podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Wybór nowego ma odbyć się na najbliższym posiedzeniu niższej izby, rozpoczynającym się 18 listopada. Zgodnie z umową koalicyjną ma nim zostać współprzewodniczący Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Podczas czwartkowego briefingu Hołownia zaprezentował raport „Sejm bez barierek”, który jest podsumowaniem jego dwuletniej pracy jako marszałka Sejmu. Podkreślił, że podstawowym zadaniem, z którego starał się wywiązać, było zapewnienie stabilności państwu, „nie tej czy innej koalicji, nie tej czy innej partii politycznej”. Dlatego też zaprzysiągł Karola Nawrockiego na Prezydenta RP, bo – jak powiedział – taki był jego obowiązek, bo „państwo jest czymś więcej niż partią polityczną, patria to coś więcej niż partia”.

Hołownia wymienił też swoje osiągnięcia jako marszałek Sejmu. Podkreślił, że dbał o to, żeby wszyscy posłowie mieli równe prawa i że jako pierwszy marszałek zaczął zapraszać koła poselskie na Konwenty Seniorów. – Jestem z tego dumny, że dopuszczałem opozycję do głosu. (…) To jest jedno z podstawowych praw demokracji – zaznaczył. Zwrócił też uwagę na otwarcie Sejmu na zwiedzających i wprowadzenie konsultacji społecznych projektów ustaw.

Wyraził nadzieję, że zostawia po sobie Sejm bardziej stabilny. – Zajmowaliśmy się tutaj budowaniem, cementowaniem, naprawianiem fundamentów tej instytucji polskiego państwa. Niezależnie od tego, kto będzie marszałkiem, niezależnie od tego, jaka będzie większość, państwo musi działać, bo jest państwem wszystkich nas – podkreślił Hołownia.

Jednocześnie przyznał, że za jego urzędowania nie udało się uregulować m.in. kwestii tzw. kilometrówek ani badania alkomatem posłów podejrzanych o nietrzeźwość podczas obrad Izby. Podziękował też swoim współpracownikom w Kancelarii Sejmu za współpracę.

Na konferencji Hołownia przekazał również, że we wtorek (18 listopada – PAP) o godz. 8.30 Czarzasty – jako pełniący obowiązki marszałka (z racji tego, że będzie najstarszym wiekiem wicemarszałkiem) – zwoła posiedzenie Prezydium Sejmu, na którym jego członkowie wyznaczą termin zgłaszania kandydatur na stanowisko marszałka Sejmu; upłynie on o godzinie 10.30 tego samego dnia. Hołownia dodał, że nie będzie brał udziału w tych spotkaniach.

– O godz. 9 (…), w międzyczasie, zaraz po tym, jak oni zaczną obrady, będzie posiedzenie Konwentu Seniorów w celu zaopiniowania, uzupełnienia porządku dziennego o punkt obejmujący wybór marszałka. (…) O godz. 11 otwarcie posiedzenia Sejmu, o 11.05 – przystąpienie do punktu „wybór marszałka Sejmu”. Od godz. 11.05 do 11.20 prezentacja kandydatur. Wnioskodawca będzie miał 15 minut na prezentację kandydatur, następnie dyskusja (…) i następnie głosowanie, które jest przewidziane na około 11.45 – przekazał Hołownia.

Jeżeli Sejm wybierze marszałka, to – jak poinformował – o godz. 13 wybierani będą wicemarszałkowie. – Jeżeli marszałek Czarzasty zostanie marszałkiem, to będą dwa wakaty na stanowiskach wicemarszałków. Sejm na początku kadencji uchwalił na „sztywno” liczbę wicemarszałków – jedno miejsce jest wakujące, bo nie obsadził go do tej pory PiS. (...) W związku z powyższym będzie możliwość zgłoszenia dwóch kandydatur – podkreślił.

Jak dodał, cała procedura – jeśli przejdzie pomyślnie – ma się zakończyć około godziny 13 lub 14.

Hołownia zadeklarował, że chce przekazać w jak najbardziej płynny sposób obowiązki marszałka Sejmu Czarzastemu. – Nie dlatego, że to łatwy dla mnie proces, bo znacie mnie, jestem szczery i to nie jest łatwy dla mnie proces, ale dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy. (...) Że tak to powinno wyglądać, że jeżeli do czegoś się zobowiązujemy, to to wypełniamy – zaznaczył Hołownia.

Oświadczył, że zrobi wszystko, żeby jego następca jak najpłynniej wszedł w wypełnianie swoich obowiązków, gdyż – jak wskazał – Polsce jest potrzebna stabilność.

Ustępujący marszałek Sejmu był pytany przez dziennikarzy m.in. o to, czy Polska 2050 otrzyma stanowisko wicemarszałka Sejmu i wicepremiera. Hołownia zapewnił, że dojdzie do tego „w najbliższym czasie”. – Umówiliśmy się bardzo jasno, że jeżeli dojdzie do tej zmiany, którą przewiduje umowa koalicyjna, a więc Polska 2050 straci funkcję marszałka Sejmu, będzie miała funkcję wicepremiera i będzie miała funkcję wicemarszałka – powiedział.

– Myśmy się umówili na pewne rzeczy, te pewne rzeczy są oczywiste dla nas wszystkich. Nie musicie nas dopytywać co pięć minut – dodał.

Hołownia oświadczył także, że – jeżeli zostanie zgłoszony przez posłów na stanowisko wicemarszałka Sejmu – „chętnie się tej funkcji podejmie”. Ponadto zapewnił, że kwestia ta była wielokrotnie dyskutowana między nim i premierem Donaldem Tuskiem. – Ale też świadkowie tutaj stoją obok mnie, bo rozmawialiśmy o tym również w większym gronie i to zostało ustalone na spotkaniu rekonstrukcyjnym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – powiedział.

We wrześniu br. Rada Krajowa Polski 2050 wskazała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na funkcję wicepremiera. Podjęto też uchwałę, w której Rada Krajowa jednogłośnie zarekomendowała Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu.

