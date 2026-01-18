Hania Rani odebrała Europejską Nagrodę Filmową za muzykę do „Wartości sentymentalnej”

Fot. Schorle / Wikipedia (licencja: CCA-SA 4.0 International)

Polska pianistka i kompozytorka Hania Rani w sobotę wieczorem odebrała Europejską Nagrodę Filmową za muzykę do „Wartości sentymentalnej”.

W trakcie sobotniej gali Europejskich Nagród Filmowych wręczono Excellence Awards, przyznawane w ośmiu kategoriach technicznych, w tym za zdjęcia, scenografię, kostiumy, montaż, dźwięk, oryginalną ścieżkę dźwiękową, efekty wizualne oraz makijaż i włosy.

Laureatką statuetki za oryginalną ścieżkę dźwiękową została polska pianistka i kompozytorka Hania Rani za muzykę do „Wartości sentymentalnej”. To historia o skomplikowanej relacji ojca i córek. Charyzmatyczny, niegdyś znany reżyser filmowy Gustav (Stellan Skarsgard) niespodziewanie ponownie pojawia się w życiu dwóch sióstr i proponuje jednej z nich - Norze (Renate Reinsve) - rolę w swoim najnowszym filmie. Gdy córka odmawia, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood jeszcze bardziej komplikując rodzinną dynamikę.

- Pomimo tego, że stworzyliśmy film o bardzo dysfunkcyjnej rodzinie, to osoby, z którymi go zrobiłem, dały mi odwrotne doświadczenie. Czułem, że byłem z wami wszystkimi w dużym porozumieniu - powiedział Joachim Trier odbierając nagrodę.

„Wartość sentymentalna” została nagrodzona również za najlepszą reżyserię, a laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej za najlepszy scenariusz zostali Eskil Vogt i Joachim Trier. Ponadto w sobotni wieczór statuetki Europejskich Nagród Filmowych dla najlepszej aktorki i aktora roku trafiły do odtwórców głównych ról w „Wartości sentymentalnej” - Renate Reinsve oraz Stellana Skarsgarda.

38. Gala wręczenia Europejskich Nagród Filmowych odbywa się w Berlinie.

