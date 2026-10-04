Co tam, panie, w polityce? Polscy europosłowie informują

Fot. Mirosław WINCONEK

W Parlamencie Europejskim reprezentuje Polskę 53 posłów. Zaglądamy na facebooka wybranych do Europarlamentu polityków, by sprawdzić, o czym postanowili powiadomić Polaków w mijającym tygodniu.

REKLAMA

Anna Bryłka, Konfederacja:

– Koniec z turystyką emerytalną, koniec z emeryturami dla cudzoziemców. ZUS to nie jest bankomat, a polski podatnik nie może być sponsorem imigrantów. Konfederacja złożyła projekt ustawy regulujący te kwestie, czyli próg 120 tysięcy zwaloryzowanych składek, żeby dostać dopłatę do minimalnej emerytury. Dość polityki emerytalnej i okradania Polaków z ich kapitału emerytalnego.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Koalicja Obywatelska:



– Cieszę się, że nie będzie referendum w Warszawie. Polityczne próby przeszkadzania w rozwoju naszego miasta na szczęście spaliły na panewce. Wystarczy się rozejrzeć, żeby zobaczyć, jak Warszawa zmienia się na lepsze. Rafał, powodzenia w dalszej pracy. Rób swoje.

Marlena Maląg, Prawo i Sprawiedliwość:

– Andrzej Domański przejdzie do historii jako „kredytominister”. W 2027 r. państwo ma wydać 977,6 mld zł, przy dochodach na poziomie 695 mld zł. To oznacza 282,6 mld zł deficytu. A w tym samym czasie: wyższy CIT dla największych firm, wyższa danina solidarnościowa i ograniczenie ryczałtu. Miały być konkrety Tuska. Są rekordowe wydatki, rekordowy kredyt i kolejne podatki. A Polacy mają dalej być uśmiechnięci.

Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica:

– Dziś 20 milionów kobiet w Europie wciąż nie ma dostępu do bezpiecznej opieki aborcyjnej. Kobiety nadal umierają, ponieważ w niektórych krajach UE opieka zdrowotna w zakresie zdrowia reprodukcyjnego jest odmawiana, ograniczana i upolityczniana. To, gdzie mieszkasz, nie powinno decydować o tym, jak łatwo możesz korzystać ze swoich praw. Życie kobiet nie jest przedmiotem debaty. W ubiegłym roku, wspólnie z My Voice, My Choice, odniosłyśmy ważne zwycięstwo w Parlamencie Europejskim na rzecz prawa wszystkich kobiet do bezpiecznej i legalnej aborcji – pomimo prawicowych kłamstw i propagandy.

Ale samo uznanie tego prawa nie wystarczy. Kobiety w całej Europie potrzebują czegoś więcej niż obietnic. Potrzebują gwarancji. Potrzebują trwałego, prawdziwie europejskiego mechanizmu, który zapewni bezpieczną i legalną opiekę aborcyjną, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. To prawo, a nie przywilej.

To, co osiągnęłyśmy dzięki My Voice, My Choice, jest dowodem na to, że mobilizacja działa. Że solidarność działa. Dlatego nadal będziemy walczyć razem, dopóki wszystkie kobiety nie będą mogły swobodnie decydować o własnym ciele.

Piotr Müller, Prawo i Sprawiedliwość:

– Czy Unia Europejska musi regulować absolutnie każdy obszar naszego życia? Zamiast produkować kolejne unijne przepisy, UE powinna wrócić do podstaw – zasady subsydiarności i pomocniczości. Zaskakuje mnie, że Komisja Europejska próbuje centralnie sterować rynkiem, zamiast zastanowić się, czy to właśnie obecny, zbędny bagaż unijnych regulacji nie winduje cen mieszkań w górę. Co realnie podnosi dziś koszty życia i zamieszkania? Dyrektywa budynkowa, przez którą koszty mieszkań w wielu obszarach drastycznie wzrosną i system ETS, który uderza w nasze portfele i bezpośrednio przekłada się na wyższe rachunki za ogrzewanie. Kwestie mieszkalnictwa zostawmy państwom członkowskim i samorządom. To one wiedzą najlepiej, jak reagować na lokalne problemy. Rola Komisji Europejskiej to dbanie o sprawnie działający jednolity rynek, a nie wchodzenie w kompetencje państw.

Elżbieta Łukacijewska, Koalicja Obywatelska:

– Funkcjonowanie i konkurencyjność polskich firm, tworzenie polskich miejsc pracy to cele, które przyświecają mojej pracy. Dlatego, w European Parliament wspólnie z Marią Grapini Europarlamentar zorganizowałam okrągły stół poświęcony mikrozanieczyszczeniom w ściekach komunalnych oraz przyszłości systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) w ramach dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD).

Do dyskusji zaprosiliśmy naukowców, ekspertów i decydentów, aby przyjrzeć się najnowszym badaniom dotyczącym rzeczywistych źródeł mikrozanieczyszczeń oraz temu, jak dane naukowe powinny przełożyć się na sprawiedliwy i skuteczny system EPR.

Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja:

– Przecież tu wszystko stanęło na głowie! Rzecznik Praw Dziecka w zemście na kobiecie doprowadziła do odebrania jej dzieci i jest oskarżana przez 20 swoich pracowników o mobbing i psychiczne wykańczanie; Rzecznik Praw Obywatelskich wzywała Brukselę do odebrania Polsce środków unijnych i wspierała nielegalny skok rządu na media publiczne; Minister edukacji obniża poziom nauczania dzieci i wciska im ideologiczną "dietę planetarną"; Minister aktywów państwowych pozwala, by z największej kopalni soli w Polsce próbowano zrobić śmietnik z niebezpiecznymi odpadami; Minister finansów do reszty rozwala finanse publiczne i zadłuża Polskę w rekordowym tempie; Lekarz-milioner z KO oskarżany jest o działanie na szkodę zdrowia pacjentów i fałszowanie dokumentacji, ale przez 3 miesiące nie został nawet przesłuchany.

(K)

REKLAMA