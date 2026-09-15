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Parlament Europejski uchylił immunitet Brauna ws. negowania Holokaustu

Data publikacji: 15 września 2026 r. 13:07
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2026 r. 13:24
Parlament Europejski uchylił immunitet Brauna ws. negowania Holokaustu
Fot. Piotr Sikora  

Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu.

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Wniosek w tej sprawie został przekazany PE w lutym 2026 r. przez prokuratora generalnego, na podstawie wniosku prokuratora krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Sprawa dotyczy wypowiedzi Brauna podczas publicznej debaty w Warszawie we wrześniu 2025 r., transmitowanej na żywo w internecie.

Według wniosku o uchylenie immunitetu Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym w latach 1941 - 1944 przez funkcjonariuszy III Rzeszy w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. W szczególności chodzi o jego wypowiedzi dotyczące zagłady żydowskich więźniów w komorach gazowych.

Według dokumentu PE prokuratura uznaje zarzucany czyn za przestępstwo określone w art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przepis ten dotyczy publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim, komunistycznym, innym przestępstwom przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodniom wojennym.

Komisja prawna PE, a następnie Parlament Europejski, uznały, że wypowiedzi będące przedmiotem postępowania nie były opinią wyrażoną ani głosem oddanym przez Brauna w ramach wykonywania obowiązków europosła. Oznacza to, że zdaniem PE nie podlegają one ochronie wynikającej z art. 8 protokołu UE dotyczącego przywilejów i immunitetów.

Wtorkowe głosowanie w PE nie oznacza uznania europosła za winnego, umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

PE już kilkukrotnie uchylił immunitet Brauna, m.in. w śledztwie w sprawie zgaszenia przez niego gaśnicą świec chanukowych w Sejmie, w sprawie pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy, zniszczenia przez Brauna w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+, w sprawie zniszczenia flag Ukrainy i Unii Europejskiej, a także za zaprzeczanie istnieniu Holokaustu.

Do czasu opublikowania depeszy PAP nie uzyskała komentarza Brauna.

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