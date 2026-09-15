Jednej z sal Parlamentu Europejskiego nadano imię króla Jana III Sobieskiego

Fot. Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0, CC BY-SA 3.0

W Strasburgu na korytarzach Parlamentu Europejskiego pojawili się we wtorek polscy rekonstruktorzy przebrani za husarzy i króla Jana III Sobieskiego. Pod PE przybyli na koniach, by wziąć udział w uroczystości nadania imienia polskiego króla jednej z sal PE.

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Zaprezentowali się w pełnym uzbrojeniu i strojach z dwóch kluczowych epok: z okresu wielkich zwycięstw za panowania króla Stefana Batorego oraz z czasów króla Jana III Sobieskiego. Mieli szable, koncerze i kopie, a konie miały siodła kawaleryjskie z epoki.

Przywieźli wyjątkowe rekwizyty: potężną, wykonaną na jedwabnym materiale chorągiew króla Jana III Sobieskiego z białym orłem na czerwonym tle oraz oficerski namiot husarski, zdobiony biało-czerwonymi krzyżami husarskimi, który stanął przed budynkiem.

Husarze wzięli też udział w inauguracji wystawy poświęconej królowi Janowi III Sobieskiemu w PE.

Gospodarzem wydarzenia był współprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, europoseł Patryk Jaki (PiS). Jak powiedział PAP, król Jan III Sobieski jest symbolem „zatrzymania islamizacji i obrony chrześcijańskich wartości”.

- To jest dzisiaj dalej aktualne wyzwanie w Europie. Co również istotne, w Parlamencie Europejskim bardzo mało jest polskich symboli, za mało w stosunku do jej wkładu w historię Europy. Uznaliśmy, że dla nas ważne jest to, żeby było wiele tych symboli, ponieważ w Parlamencie Europejskim codziennie są wycieczki młodych ludzi z całej Europy. Chcemy, żeby wiedzieli, że Polska jest częścią Europy, ważną częścią, że miała taki wkład w jej historię jak na przykład Odsiecz wiedeńska - stwierdził Jaki.

Dodał, że zabiegi o to, aby jedna z ważniejszych sal PE została nazwana im. Jana III Sobieskiego, trwały kilka lat.

Jan III Sobieski (1629–1696) był królem Polski i wielkim księciem litewskim od 1674 r., a wcześniej hetmanem i wybitnym dowódcą wojskowym. Najbardziej znany jest ze zwycięstwa nad armią osmańską w bitwie pod Wiedniem 12 września 1683 r. Sobieski dowodził połączonymi siłami polskimi oraz wojskami cesarskimi i książętami Rzeszy, które przyszły na odsiecz oblężonemu Wiedniowi. Decydującym momentem bitwy była wielka szarża kawalerii sprzymierzonych, w której uczestniczyła polska husaria. Zwycięstwo zakończyło oblężenie Wiednia przez armię osmańską.

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