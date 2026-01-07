10-latek zderzył się z samochodem, zjeżdżając z górki na „jabłuszku”

Do szpitala w ciężkim stanie trafił dziesięcioletni chłopiec, który zjeżdżając z górki na tzw. jabłuszku w Bytowie uderzył w przejeżdżający samochód – podała we wtorek policja.

REKLAMA

Do wypadku doszło około godziny 14 na Placu Krofeya w Bytowie.

Jak poinformował PAP oficer prasowy bytowskiej policji sierż. szt. Dawid Łaszcz, dziecko zjeżdżało z górki na tzw. jabłuszku i uderzyło w bok przejeżdżającego samochodu. Chłopiec doznał poważnych obrażeń ciała.

– Stan 10-latka jest określany jako ciężki. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gdańsku – przekazał PAP sierż. szt. Łaszcz.

Jak dodał policjant, kierujący Audi 27-latek był trzeźwy. Mężczyzna oświadczył, że nie zauważył zjeżdżającego z górki dziecka.

Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność podczas zimowych zabaw dzieci na śniegu i wybieranie miejsc do zjeżdżania z dala od dróg, ruchu pojazdów oraz innych potencjalnych zagrożeń.

Copyright

REKLAMA