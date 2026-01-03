Wypadek w pobliżu Białego Boru. Dwie osoby nie żyją

19-letnia pasażerka osobowego Peugeota, które uderzyło w drzewo na trasie z Białego Boru do Biskupic, zginęła na miejscu wypadku. 34-letni kierowca zmarł w szpitalu – poinformowała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. szt. Anna Matys.
Do wypadku doszło w piątek na prostym odcinku drogi w powiecie szczecineckim, ok. dwóch kilometrów od Białego Boru w kierunku Biskupic (woj. zachodniopomorskie). Osobowy Peugeot uderzył tam w przydrożne drzewo.
Szczecinecka policja ustala przyczyny zdarzenia, przy czym asp. szt. Matys zaznaczyła, że w piątek po południu panowały trudne warunki atmosferyczne. - Pogarszały się z każdą godziną. Były opady śniegu, które następnie zaczęły marznąć – wskazała policjantka.
W wypadku zginęła na miejscu 19-letnia pasażerka. 34-letni kierowca w krytycznym stanie został przetransportowany do szpitala. Tam, mimo starań lekarzy, zmarł.