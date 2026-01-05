15-latek wpadł pod tramwaj (akt. 1)

Kilkanaście minut temu doszło do tragicznego zdarzenia na przystanku Jaśminowa ZUS. Pod tramwaj wpadł 15-letni chłopak. W tej chwili udzielana jest mu pomoc medyczna w karetce pogotowania. Jak podaje Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, chłopak jest w stanie zagrażającym życiu.

15-latek, który został potrącony przez tramwaj między przystankami jaśminowa ZUS i Turkusowa został przewieziony do szpitala. Jak podaje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Tramwajów Szczecińskich, do wypadku doszło w momencie, gdy chłopak przechodził przez "dzikie" przejście na torach, w okolicy wiaduktu. Dodał też, ze ruch tramwajowy w tamtym rejonie został wznowiony.

