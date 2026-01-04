Samochód dachował i wpadł do rzeki. Kierowca nie żyje (akt. 2)

Fot. Fotografia Ratownicza Stargard

Do groźnego wypadku drogowego doszło 2 stycznia przed miejscowością Szadzko w gminie Dobrzany, pow. stargardzki. Samochód osobowy wypadł z jezdni, dachował, a następnie wpadł do rzeki Pęzinki. Zdarzenie postawiło na nogi wszystkie służby ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i nie zdołał opanować samochodu. Po dachowaniu pojazd znalazł się w wodzie. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego.

- Trwa walka o życie kierującego - informowała niedługo po zdarzeniu Klaudia Aleksa z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Jak przekazano, pasażer nie odniósł poważnych obrażeń, jednak był wyziębiony.

W późniejszej aktualizacji Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie poinformowała o stanie poszkodowanych. Na miejsce zadysponowano dwa zespoły ratownictwa medycznego.

- Na miejscu znajdowali się dwaj poszkodowani mężczyźni - przekazała Natalia Dorochowicz, rzecznik WSPR w Szczecinie. - 41-latek był w stanie hipotermii i po wykonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych został przekazany na pokład Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Drugi mężczyzna, 40-letni, również był wyziębiony i po udzieleniu pomocy został przewieziony do szpitala.

Policja prowadzi postępowanie, które ma dokładnie ustalić przebieg oraz przyczyny tego niebezpiecznego zdarzenia. Stan kierowcy, wedle informacji z soboty, był ciężki.

Niestety, dziś (4 stycznia br.) dowiedzieliśmy się, że 41-latek nie żyje.

(w)

