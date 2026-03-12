Związkowcy z Polic apelują o interwencję. Zarząd zapewnia: „Spółka działa stabilnie”

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Związki zawodowe działające w Grupie Azoty Zakłady Chmieczne Police S.A. zaapelowały do instytucji państwowych o pilną interwencję w sprawie sytuacji w tej spółce i spółkach zależnych. Zdaniem związkowców sposób zarządzania Grupą Azoty oraz decyzje właścicielskie "prowadzą do chaosu decyzyjnego i realnego zagrożenia dla przyszłości jednego z najważniejszych zakładów przemysłu chemicznego w Polsce oraz tysięcy miejsc pracy w regionie". Zarząd Grupy Azoty Police informuje natomiast, że "bieżące funkcjonowanie Spółki przebiega stabilnie, a wszystkie procesy produkcyjne i biznesowe realizowane są zgodnie z dotychczasowym trybem".

REKLAMA

Apel do najważniejszych instytucji w państwie podpisało sześć organizacji związkowych działających w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Piszą m.in. o bezprecedensowej destabilizacji władz spółki, do której doszło w ostatnim czasie. "W dniu 12 lutego 2026 r. zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pan Andrzej Dawidowski. 5 marca 2026 r. z funkcji Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse zrezygnował Pan Paweł Oleksy, a 11 marca 2026 r. rezygnację złożył kolejny Wiceprezes, Artur Błażejak, odpowiedzialny za produkcję i technikę. W efekcie Zarząd naszej spółki został zredukowany do jednej osoby (przedstawiciela Załogi), co w przedsiębiorstwie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa jest sytuacją skrajnie nieodpowiedzialną. Pomimo trudnej sytuacji, wybór nowego Prezesa zaplanowano dopiero na 23 marca 2026 r." - piszą związkowcy

Co zarzucają związkowcy

Zwracają uwagę, że równocześnie trwają działania związane z restrukturyzacją spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. – projektu Polimery Police.

"Od lat koszty tej inwestycji obciążają Zakłady Chemiczne Police. Docierają do nas informacje, że Zarząd naszej spółki jest nakłaniany do podpisywania umów niekorzystnych dla naszej firmy pod presją sprzedaży Polimerów. Prosimy o odpowiedź: kto będzie spłacał zadłużenie po sprzedaży spółki Polyolefins S.A. oraz czy reprezentowanie władz jednocześnie w trzech spółkach (Grupa Azoty SA, GA Z.Ch. „Police” SA oraz Polyolefins SA) nie stanowi konfliktu interesów?" - czytamy w apelu.

Związkowcy też zaznaczają, że ogromne rozczarowanie wywołała wizyta delegacji rządowej w dniu 5 marca 2026 r., podczas której pominięto sytuację samej fabryki nawozów, skupiając się jedynie na Polimerach i Porcie.

- Zostaliśmy potraktowani jak nikomu niepotrzebny „wrzód na tyłku” - oburzają się związkowcy i przypominają, że w ostatnich latach to pracownicy ponoszą największe koszty restrukturyzacji. Wymieniają: "Przeprowadzono redukcję zatrudnienia o ponad 900 osób, zawieszono część zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (w tym premie), ograniczono wynagrodzenia i wstrzymano podwyżki. W efekcie wielu pracowników zarabia dziś na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego. Doświadczeni pracownicy odchodzą, gdyż nie stać ich na dalszą pracę w firmie, co skutkuje brakami kadrowymi do prowadzenia procesu produkcyjnego i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa instalacji."

Związkowcy proszą o: niezwłoczne spotkania z przedstawicielami wymienionych instytucji, pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia instytucji dialogu społecznego, powołanie zespołu ds. Grupy Azoty Police na szczeblu krajowym i wojewódzkim, przedstawienie rzetelnej informacji o rzeczywistej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej spółki, określenie planu działań mających na celu stabilizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, podjęcie działań gwarantujących ochronę miejsc pracy oraz zabezpieczenie przyszłości zakładu, dialog w województwie zachodniopomorskim odbieramy jak dotąd jako pozorowany.

Zarząd spółki odpowiada

Grupa Azoty Police informuje natomiast, że bieżące funkcjonowanie Spółki przebiega stabilnie, a wszystkie procesy produkcyjne i biznesowe realizowane są zgodnie z dotychczasowym trybem.

- W związku ze zmianami w składzie Zarządu zapewniona została ciągłość zarządzania Spółką. W ubiegłym tygodniu funkcję prokurenta Grupy Azoty Police objęła Małgorzata Królak – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins – która koordynuje prowadzenie bieżących spraw Spółki w Policach we współpracy z kadrą zarządzającą oraz Zarządem Grupy Azoty S.A. - informuje Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty. - Małgorzata Królak posiada doświadczenie w Grupie Azoty i bardzo dobrze zna specyfikę funkcjonowania zakładów w Policach. Współpracuje z zakładem i jego kadrą, działając w bezpośrednim sąsiedztwie, dzięki czemu dobrze zna zarówno realia funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i środowisko, pracowników oraz społeczność lokalną.

Rzecznik dodaje, ze spółka koncentruje się na utrzymaniu stabilnej działalności operacyjnej oraz na działaniach związanych z przyszłością projektu Polimery Police.

- W kluczowej fazie znajdują się rozstrzygnięcia dotyczące postępowania układowego oraz potencjalnej sprzedaży projektu nowemu inwestorowi co może istotnie wpłynąć na stabilizację sytuacji finansowej i stworzyć podstawy do dalszego rozwoju zakładów chemicznych w Policach.

- Najważniejsze jest dziś zapewnienie stabilnego funkcjonowania zakładu w Policach. Potwierdzam, że instalacje pracują, realizujemy zamówienia i koncentrujemy się na naszej codziennej działalności operacyjnej - przekazuje rzecznik. - Jednocześnie pracujemy nad pozyskaniem nowego inwestora dla trudnego dla nas projektu Polimery Police, który przyniesie Grupie Azoty dodatkową stabilizację i stworzy przestrzeń do dalszego jej rozwoju. Również Zakłady Chemiczne - serce całego kompleksu chemicznego w Policach obejmującego chemię, nawozy i terminale przeładunkowe - otrzymałoby impuls do rozwoju. W tych działaniach chcę opierać się na doświadczeniu i zaangażowaniu kadry naszej spółki, która nieprzerwanie stanowi fundament jej siły. Przed nami wymagający czas, ale jestem przekonana, że dzięki wspólnej pracy i odpowiedzialności całego zespołu damy radę przejść przez ten okres i budować stabilną przyszłość zakładów w Policach - podkreśla Małgorzata Królak, prokurent Grupy Azoty Police i Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.©℗

(sag)

REKLAMA