Żłobkowe należy się za wrzesień

We wrześniu w żłobkach obowiązuje jeszcze opłata w wysokości 572 złote, by uzyskać do 400 złotych dofinansowania, trzeba jeszcze w tym miesiącu złożyć wniosek do ZUS. Fot. Ryszard PAKIESER

Program „Aktywnie w żłobku” rusza od 1 października, jednak na dzieci, które poszły do żłobka od września także można otrzymać dofinansowanie. Tyle że kwota jest mniejsza i ZUS wypłaca świadczenie na starych zasadach.

Rodzic jeszcze w tym miesiącu powinien złożyć wniosek o dofinansowanie do żłobka – radzi ZUS. Wtedy otrzyma do 400 zł dopłaty do czesnego za wrzesień, które jeszcze tylko w tym miesiącu wynosi 572 złote. Od 1 października cena rośnie do 1 500 złotych, a rodzic lub opiekun malucha może skorzystać ze świadczenia „aktywnie w żłobku” z nowego programu „Aktywny Rodzic”. Oczywiście należy złożyć w październiku kolejny wniosek elektroniczny do ZUS – papierowych wniosków instytucja nie przyjmuje i nie rozpatruje.

„Aktywny rodzic” pozwala otrzymać 1500 zł miesięcznie lub 1900 zł, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, które ZUS będzie bezpośrednio przekazywać na konto żłobka i klubu dziecięcego. Dzięki temu jedyną opłatą, jaką poniosą rodzice, będą koszty wyżywienia dziecka w placówce. Warto wspomnieć, że programy takie jak „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” i „500 plus” nie łączą się z tym dofinansowaniem.

Przypominamy, rekrutacja w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ma charakter ciągły. Rodzic w każdej chwili może zapisać dziecko w elektronicznym systemie „Nabór”. Do dyspozycji ma jedenaście placówek żłobkowych oraz cztery kluby dziecięce. Miasto dysponuje obecnie 1717 miejsc żłobkowych, w tym 100 miejsc w klubach dziecięcych.

– Na miejsce w żłobku oczekuje 2077 dzieci, w tym również maluchy do 1. roku życia. We wrześniu zostało przyjętych 904 najmłodszych szczecinian, na przydział będzie oczekiwało jeszcze 249 dzieci – dane podaje Wydział Spraw Społecznych szczecińskiego magistratu.

W pierwszym kwartale 2026 r. miasto wzbogaci się o kolejną placówkę – nowy żłobek, w którym opiekę znajdzie prawie 300 maluchów powstanie przy ul. Pszczelnej.

