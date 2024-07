Aktywny rodzic – wnioski od października

Świadczenia „aktywny rodzic” to wsparcie rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Fot. Ryszard Pakieser/archiwum

„Aktywny rodzic” to nowy program, który pomoże rodzicom godzić pracę z opieką nad dziećmi do lat trzech. Ruszy 1 października i od tego dnia opiekunowie będą mogli składać wnioski o jedno z trzech nowych świadczeń. Wsparcie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dla pracujących opiekunów przeznaczone jest świadczenie „aktywni rodzice w pracy”. Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie „aktywnie w żłobku”, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Trzeci rodzaj pomocy to świadczenie „aktywnie w domu”, które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko. Prawo do świadczeń nie zależy od dochodów rodziny.

- Program wystartuje 1 października - mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. - Od tego dnia będzie można składać wnioski o nowe świadczenia. Ustawa jest wdrażana zgodnie z przyjętym planem. ZUS ma doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów i będzie gotowy do obsługi tego zadania. Wnioski będą tylko elektroniczne. Po weryfikacji danych (za miesiąc październik, jak m.in. składane przez pracodawcę dokumenty 5, 15 i 20 każdego miesiąca) ZUS planuje pierwsze wypłaty na przełomie listopada i grudnia. Szacuje się, że z programu „Aktywny rodzic” będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia. Rządowe rozwiązania mają ułatwić rodzicom pogodzenie rodzicielstwa i aktywizacji zawodowej.

Aktywni rodzice w pracy

O świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będą mogli wystąpić rodzice i opiekunowie, którzy są aktywni zawodowo. Obejmie dzieci od 12. do 35. miesiąca życia, które nie chodzą do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie są pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie wyniesie 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł, jeżeli maluch ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Aktywnie w żłobku

Na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna, będzie przysługiwać świadczenie „aktywnie w żłobku”. To wsparcie zastąpi dofinansowanie żłobkowe z ZUS. To korzystna zmiana, bo obecne „żłobkowe” wynosi do 400 zł miesięcznie. Nowe świadczenie będzie pokrywało koszty do 1500 zł miesięczne. A w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności dofinansowanie wyniesie nawet 1900 zł. Świadczenie będzie pokrywało czesne, bez kosztów wyżywienia.

Aktywnie w domu

Trzeci rodzaj świadczenia to „aktywnie w domu”. Będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Zastąpi dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, ale w odróżnieniu od niego obejmie także pierwsze dziecko. Świadczenie wyniesie po 500 zł miesięcznie. Łączna kwota do wykorzystania na jedno dziecko od 12 do 35 miesiąca życia dziecka wyniesie 12 tys. zł.

W danym miesiącu na dziecko rodzic będzie mógł pobierać tylko jeden rodzaj świadczenia z programu „Aktywny rodzic”. Będzie można jednak zastąpić jedno wsparcie drugim, na przykład, gdy zmieni się sytuacja zawodowa wnioskodawcy. (K)