Ruszają Zachodniopomorskie Małe Skarby. Wnioski można składać już w środę

Start nowego, już drugiego rozdania Zachodniopomorskich Małych Skarbów ogłosili Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Fot. WZP

Już w środę, 28 sierpnia, punktualnie o godzinie 8 rusza nabór do drugiej edycji Zachodniopomorskich Małych Skarbów. Projekt, którego pierwsza edycja okazała się sukcesem, jest skierowany do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 5. Dziś znów mogą z niego skorzystać rodzice przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz ci, którzy jeszcze nie pracują, ale zamierzają starać się o etat.

Co prawda druga edycja programu nieco różni się od pierwszej, z której skorzystało ponad 2,2 tys. dzieci z Zachodniopomorskiego, wszak okazała się niemal tożsama w rządowym „Aktywnym rodzicem”, to jednak jej cel pozostaje ten sam: aktywizacja niepracujących rodziców i ich powrót do pracy.

– Od kilku tygodni Polska żyje tematem tzw. „babciowego”, czyli ustawy „Aktywny Rodzic”, która wchodzi w życie 1 października. Warto jednak pamiętać, że wszystko zaczęło się w 2018 roku na Pomorzu Zachodnim, od programu Zachodniopomorskich Małych Skarbów finansowanego ze środków unijnych – stwierdza Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. – Wdrażaliśmy go po to, by rodzice mogli wrócić na rynek pracy korzystając z pomocy niani czy właśnie babci. W związku z tym, że wchodzi program rządowy, który obejmie pomocą dzieci do lat 3, ogłaszamy kolejną edycję naszych „małych skarbów”, odpowiednio skonfigurowaną pod ustawowe zapisy.

W drugiej edycji Zachodniopomorskich Małych Skarbów z ułatwień skorzystają zatem rodzice dzieci od 3 do 5 lat, czyli przedszkolaków, a nie jak w pierwszej edycji rodzice pociech najmłodszych, kwalifikujących się do żłobka. Kwota wsparcia na przedszkolaka wyniesie do 1390 zł miesięcznie, które można będzie przekazać na poczet opłat za placówkę.

– Już w pierwszej edycji dochodziły do nas głosy, że szkoda, iż pomoc jest adresowana do rodziców dzieci tylko do lat 3. Dzięki negocjacjom z Komisją Europejską oraz ze względu na ustawę „Aktywny Rodzic”, udało się skonstruować program, który nie dubluje się z zapisami ustawowymi – wyjaśnia Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. – Skorzystać z niego będą mogły osoby na urlopach wychowawczych czy bezrobotne. Ten program jest szansą na powrót rodzica do aktywności zawodowej, a dla dzieci szansą na dobry rozwój i edukację w przedszkolu w kontakcie z rówieśnikami.

Tegoroczna edycja Zachodniopomorskich Małych Skarbów może dać szansę na wsparcie pieniężne 1133 rodzicom, jednak liczba dostępnych miejsc przewidziana w pierwszym naborze to 300, w tym 150 dla osób zamieszkujących na terenie Specjalnych Stref Włączenia, tj. gmin w województwie o najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zagwarantowano też 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna kwota refundacji wynosi 1 395 zł – takie dofinansowanie może pokryć aż 93 proc. kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, tj. czesnego i wyżywienia. Uczestnicy projektu zatem wydadzą ledwie 7 proc. wkładu własnego na opiekę przedszkolną dla swojej pociechy. Zwrot kosztów opieki przedszkolnej będzie możliwy przez maksymalnie 12 miesięcy.

Rekrutacja do II edycji programu będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej zms.wup.pl Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 607 366 458, 91 42 56 271, 91 42 56 127 i 91 42 56 116 lub e-mailowo: maleskarby@wup.pl

(kel)