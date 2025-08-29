Zielone światło dla obwodnicy Wałcza

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Wałcza w ciągu DK22. W ciągu 30 dni plac budowy zostanie przekazany wykonawcy – firmie PORR. Następnie ruszą pierwsze prace budowlane. Zakończenie inwestycji, w której powstanie droga o długości 13,3 km, planowane jest w 2028 roku.

Wypłata odszkodowań za nieruchomości

Wydanie decyzji ZRID określa granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne, mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania, będzie prowadził Wojewoda Zachodniopomorski. Powołani przez niego niezależni biegli rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Właściciele nieruchomości otrzymają od GDDKiA odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Projekt i budowa drogi

Umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy o wartości 175,6 mln zł została podpisana w lipcu ubiegłego roku. Wykonawca miał 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego. Prace te zakończył miesiąc przed terminem, co umożliwiło w połowie kwietnia tego roku złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Roboty powinny ruszyć jeszcze w III kwartale tego roku. W pierwszej kolejności będą to prace związane z wyznaczeniem geodezyjnym placu budowy, sprawdzeniem saperskim i badaniami archeologicznymi. Budowa drogi potrwa 22 miesiące. Z czasu realizacji wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Obwodnica ominie Wałcz od wschodu

Wałcz od końca 2020 roku posiada obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej S10. Przez miasto przebiega również DK22 i dopiero budowa obwodnicy w ciągu tej drogi pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się po drogach krajowych. Uwarunkowania terenowe, związane głównie z lokalizacją wokół Wałcza licznych jezior, powodowały, że przebieg obwodnicy mógł być poprowadzony tylko po wschodniej stronie miasta. Nowa trasa ominie również położoną na południowy zachód od Wałcza miejscowość Strączno. W ramach inwestycji powstanie nowy węzeł na obwodnicy w ciągu S10, do którego włączy się obwodnica w ciągu DK22.

Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 13,3 km. Na trasie powstaną dwa mosty, przejazd dla rowerzystów pod drogą, wiadukt nad linią kolejową oraz wiadukt nad S10 w ramach nowego węzła drogowego. Zaplanowano również realizację sześciu rond z drogami powiatowymi, gminnymi i drogą wojewódzką.

Nowe obwodnice na Pomorzu Zachodnim

Do tej pory w województwie zachodniopomorskim oddano do ruchu dwie inwestycje realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Pierwszą z nich jest obwodnica Gryfina w ciągu DK31, z której kierowcy korzystają od grudnia ubiegłego roku. Na koniec kwietnia udostępniliśmy do ruchu obwodnicę Szczecinka w ciągu DK20. Od wiosny tego roku trwa budowa obwodnicy Szwecji w ciągu DK22. Wkrótce rozpoczną się też roboty na obwodnicy Wałcza i Rusinowa w ciągu DK22.

Trwa jeszcze uzyskiwanie decyzji ZRID dla realizowanej w formule Projektuj i Buduj obwodnicy Stargardu na DK20.

W przetargu jest obwodnica Złocieńca, gdzie na koniec czerwca wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Wybrany jest też wykonawca obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13, gdzie do podpisania umowy brakuje tylko zakończenia standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic (nowy węzeł łączący A6 z DK13) oraz infrastrukturą na granicznym odcinku autostrady A6.

Dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22, w związku z rozstrzygnięciem sądu, będzie wymagane ponowne uzyskanie decyzji środowiskowej.

(K)