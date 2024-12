Ze Śląska, przez Świnoujście, do Szwecji. Pociągi z naczepami mają kursować regularnie

Świnoujski terminal promowy po modernizacji przyjął pierwszy pociąg z naczepami. Fot. ZMPSiŚ

Transport intermodalny w Świnoujściu stał się faktem: 8 grudnia przyjęto w zmodernizowanym terminalu promowym pierwszy pociąg z naczepami. Po udanych listopadowych testach, przewoźnik Freightliner PL ruszył właśnie z pilotażowymi przejazdami ze Śląska, przez Świnoujście do portów na południu Szwecji, a dalej do Göteborga i Sztokholmu.

Intermodal to przewóz ładunków (zwykle w naczepach lub kontenerach) wykorzystujący różne środki transportowe. Jest nowoczesną i zrównoważoną forma transportu.

– Rozwijając transport intermodalny realizujemy unijną politykę i ograniczamy m.in. emisję CO2 aż o 76 proc. – tłumaczy Ryszard Kaczmarek, dyrektor ds. rozwoju rynku intermodalnego Freightliner PL.

Tak zorganizowany transport to nie tylko korzyść dla środowiska naturalnego, ale też wiele korzyści społeczno-ekonomicznych. Poprzez odciążenie transportu drogowego sprawiamy, że transport staje się mniej uciążliwy dla innych użytkowników dróg oraz mieszkańców miast i mniejszych miejscowości.

Plusy odnotują też sami klienci – dzięki temu, że ich towar od początku do końca trasy jest zamknięty w jednej intermodalnej naczepie, mają nad nim pełną kontrolę poprzez zintegrowany system monitoringu naczep.

Prowadzony pilotaż to przygotowanie do rozpoczęcia regularnych przewozów już na początku 2025 roku. Powinny one pomóc w rozładowaniu

ruchu drogowego z i do terminalu promowego w Świnoujściu.

– Transport intermodalny rokrocznie zyskuje na znaczeniu – mówi Aneta Szreder-Piernicka, dyrektor ds. handlowych i marketingu w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.©℗

Elżbieta KUBOWSKA