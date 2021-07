Zbiornik na propan już z dachem

Grupa Azoty poinformowała na portalu Twitter o zakończeniu montażu dachu na pierwszym ze zbiorników na propan w budowanej fabryce Polimery Police. Wynoszenie dachu o wadze 290 ton odbyło się poprzez wtłoczenie pod kopułę powietrza z niewielkim nadciśnieniem.

Przypomnijmy, że Polimery Police to jedna z największych w historii polskiego przemysłu chemicznego inwestycji. Realizowana jest przez Grupę Azoty Polyolefins, spółkę celową należącą do Grupy Azoty. W zakres przedsięwzięcia wchodzą: instalacja do odwodornienia propanu, instalacja do produkcji polipropylenu, zaplecze i infrastruktura logistyczna oraz terminal przeładunkowo-magazynowy (morski terminal gazowy). W tym ostatnim będą trzy zbiorniki: dwa na propan, jeden na etylen.

Generalnym wykonawcą jest koreańska firma Hyundai Engineering. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 r. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi blisko 7 mld zł.

(isz)