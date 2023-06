Zamrożenie cen prądu. Wnioski tylko do końca czerwca!

Chcesz zachować takie same ceny prądu jak w 2022 roku, pospiesz się – termin składania oświadczeń mija 30 czerwca. Jednak ta data obowiązuje tylko tych, którzy mają uprawnienia do wyższych limitów zużycia, a więc osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, legitymujące się Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy i ci, którzy budują mieszkanie lub dom w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie trzeba złożyć u swojego operatora, ale można także przez internet. Inni klienci indywidualni wniosków nie składają – sprzedawcy sami dokonają rozliczenia.

Ustawa o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku precyzuje, jakie limity przysługują różnym gospodarstwom domowym. I tak wszystkie gospodarstwa domowe mają limit do 2 tys. kWh rocznie. Limit rośnie do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników wynosi do 3 tys. kWh rocznie. Ustawa przewiduje też, że jeżeli między 1 października 2022 a 31 grudnia 2023 roku odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 – 31 grudnia 2022 roku, w 2024 sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 procent kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 – grudzień 2023.

Jednak nasi Czytelnicy skarżą się, że dostanie się do Biura Obsługi Klienta Enea graniczy z cudem: na stronie internetowej operatora wciąż brakuje wolnych numerków na wizytę, natomiast odwiedziny biura przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie oznaczają odstanie w ogromnej kolejce.

Sprawdziliśmy doniesienia Czytelników. Rzeczywiście, system elektroniczny operatora pokazuje, że brak wolnych numerków na osobistą wizytę nawet do końca czerwca!

– Po wielodniowym polowaniu na wolny termin udało mi się wstrzelić w wolne okienko – mówi pani Marta G. – Umawiałam się w środę w minionym tygodniu o godzinie 6 rano, dostałam termin za siedem dni. Nie ryzykowałam na wejście z ulicy, bo wiem, że wiąże się to z długim oczekiwaniem w potężnej kolejce.

Jednak kolejki do biura obsługi klientów Enei to także mit. W miniony piątek po godzinie 14 przepełnienia nie było, w kolejce do informacji stała jedna osoba, jeden klient załatwiał swoje sprawy przy stanowisku.

Warto pamiętać, że wnioski dotyczące zamrożenia cen prądu dla uprawnionych grup, czyli niepełnosprawnych, osób z Kartą Dużej Rodziny, rolników i osób budujących mieszkanie lub dom są dostępne w internecie, tu również można je wypełnić i wysłać do Enei, warunek jest jeden – trzeba posiadać profil zaufany i podpis kwalifikowany.

W przypadku osobistej wizyty, dla osób z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną, nie jest wymagane przyniesienie orzeczenia – wypełnia się jedynie oświadczenie, trzeba tylko pamiętać, od jakiej daty obowiązuje status niepełnosprawnego. Rolnicy muszą dostarczyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok, a duże rodziny – skan Karty Dużej Rodziny, tu ważny jest numer karty. ©℗

