Gorące źródła mają zasilić Szczecin. Podpisano list intencyjny

Czy za kilka lat mieszkańcy Szczecina będą korzystać w sezonie letnim z ciepłej wody zapewnionej przez geotermię? Taki cel przyświeca przedsięwzięciu zaplanowanemu przez kilka podmiotów. Do geotermii w Pyrzycach i Stargardzie, działających od blisko ćwierć wieku, ma dołączyć zakład w stolicy województwa o mocy 20 MW. W sobotę (2 kwietnia) w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano list intencyjny w tej sprawie.

– Na to wydarzenie trzeba spojrzeć w kontekście szerszym – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki. – W czasie trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę chcemy jak najszybciej stać się niezależnym energetycznie państwem. Oczywiście jedno takie przedsięwzięcie nie zmieni tej sytuacji, ale myślę, że oprócz zdecydowanej polityki państwa polskiego, jest niezwykle ważne, żeby również punktowo, regionalnie podejmować wyzwania, które pozwolą uniezależniać się od tradycyjnych źródeł energii.

Geotermalne zalety Szczecina

Jak dodał, mapy geotermalne Polski wskazują, że Szczecin jest jednym z najlepszych miejsc do tego rodzaju inwestycji.

– Wody termalne to niezwykle cenny surowiec, który jest wykorzystywany w gospodarce naszego kraju – mówiła obecna na spotkaniu Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska podkreślając, że jest to zupełnie niekontrowersyjne odnawialne źródło energii, stabilne, niewyczerpywalne, bezemisyjne i uniezależniające od zewnętrznych dostaw.

Uwarunkowania geologiczne oraz techniczne wskazują na obiecujące perspektywy wykorzystania źródeł geotermalnych dla zaspokojenia potrzeb ciepłowniczych w rejonie Szczecina. Polska Grupa Energetyczna, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska postanowili zawiązać bliższą współpracę w celu kontynuowania prac i doprowadzenia do rzeczywistego rozpoznania pokładów geotermalnych i wydajności technicznych. PGE Energia Ciepła (z Grupy PGE) oraz Geotermia Polska planują utworzenie wspólnej spółki celowej, której zadaniem będzie budowa ciepłowni opartej na cieple z wód termalnych pochodzących z wnętrza Ziemi, przy wykorzystaniu wsparcia ze środków NFOŚiGW.

– Szczecin dysponuje dużym potencjałem źródeł geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii – potwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. – Jako lider w obszarze wytwarzania ciepła, PGE chce wykorzystać tę szansę na produkcję ekologicznego ciepła dla mieszkańców miasta. W Szczecinie dysponujemy już dwiema jednostkami ciepłowniczymi: biomasową EC Szczecin i kogeneracyjną EC Pomorzany. Geotermia w zasobach ciepłowniczych miasta to dywersyfikacja źródeł wytwórczych, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Umożliwi to również optymalizację cen ciepła w długim terminie dla odbiorców końcowych.

Wywiercą pierwszy badawczy otwór

Obecnie planowane jest przeprowadzenie studium wykonalności oraz realizacja pierwszego badawczego otworu, na podstawie którego przeprowadzona zostanie weryfikacja uwarunkowań geologiczno-technicznych na potrzeby przyszłej ciepłowni.

Wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek powiedział, że prace będą prowadzone niedaleko elektrociepłowni na Pomorzanach.

– Kto wie, czy te nasze plany, które dzisiaj mówią o 20 MW, o siedmiu otworach, w najbliższych latach nie będą rozszerzone – dodał. – Chociaż na etapie inwestycji jest to kapitałochłonne przedsięwzięcie, ale potem, na etapie eksploatacji to jest już bardzo tanie i uniezależniamy się w ten sposób od gry związanej z pozyskiwaniem surowców do produkcji.

Na temat inicjatyw NFOŚiGW dotyczących rozwoju rodzimego potencjału geotermalnego mówił wiceprezes tej instytucji Paweł Mirowski.

– Służą temu m.in. dwa nasze programy priorytetowe pn. „Polska Geotermia Plus” oraz „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” – poinformował. – Cieszę się, że Szczecin staje się dobrym przykładem współdziałania biznesu z sektorem publicznym służącego rozpoznaniu i zagospodarowaniu złóż wód termalnych.

List intencyjny w sprawie rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie podpisali: wiceprezesi NFOŚiGW Paweł Mirowski i Artur Michalski, wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek, dyrektor szczecińskiego oddziału spółki PGE Energia Cieplna Wojciech Sobczak, prezes Geotermii Polska Łukasz Białczak oraz wojewoda Zbigniew Bogucki.

W spotkaniu wzięli także udział posłowie PiS Leszek Dobrzyński i Michał Jach.

(ek)