Odzież, pościel, środki medyczne i higieniczne, żywność – to dary dla Ukrainy zgromadzone w magazynie wojewody. Pomieszczeń w tym celu użyczyło za darmo Centrum Logistyczne Gryf i spółka Gryf Nieruchomości na szczecińskiej Łasztowni. Pomoc humanitarna przyjechała tu z trzech zachodniopomorskich powiatów: gryfickiego, łobeskiego i polickiego. Po załadowaniu wyjedzie dalej dwoma tirami. W czwartek (24 marca) samorządowcy wspólnie z wojewodą przybliżyli organizację zbiórki i dziękowali wszystkim darczyńcom.

– Tutaj znajduje się magazyn zorganizowany przez służby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i do niego trafiają dary z powiatów – tłumaczył wojewoda Zbigniew Bogucki. – Z magazynu wojewody są dalej przekazywane do spółki, która współpracuje z rządową Agencją Rezerw Strategicznych, i ta spółka je transportuje do magazynów ARS. Później w ramach dwustronnej współpracy między rządem polskim i ukraińskim dary są przekazywane na stronę ukraińską. To powoduje, że możemy tę pomoc bardzo dobrze skoordynować.

Z samorządów do magazynu wojewody

Jak dodał, dzięki temu koszty transportu są minimalne, zapewniona jest sprawna logistyka, a pomoc trafia w najbardziej potrzebne miejsca.

– Zarówno starostowie, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast, jak i organizacje pozarządowe na jednej z konferencji otrzymali informacje, co jest konkretnie potrzebne – mówił wojewoda. – To zapotrzebowanie zostało złożone przez stronę ukraińską. Gminy i organizacje charytatywne zbierają tę pomoc, następnie powiaty na swoim poziomie to spinają, a na poziomie wojewody jest magazyn, gdzie odbywa się jeszcze pakowanie, znakowanie i segregowanie tych rzeczy. Teraz wyjeżdża 59 palet, są dwa tiry do załadowania. Dodatkowo 33 palety z produktami spożywczymi zostały już przewiezione z inicjatywy i dzięki wsparciu Cukierni Mistrza Jana.

Zaznaczył, że to nie przekreśla pomocy odbywającej się innymi ścieżkami, choć – jak stwierdził – ta w systemie wojewody jest najlepiej skoordynowana i najbardziej ekonomiczna.

– W każdej gminie w powiecie gryfickim są magazyny, gdzie prowadzona jest zbiórka, często oddolna – powiedział Ryszard Chmielowicz, starosta gryficki, informując, że z magazynu powiatowego do wojewódzkiego trafił cały tir z pomocą, ale dary są też przewożone bezpośrednio – w odpowiedzi na prośby ukraińskich partnerów. – Przyjęliśmy też ok. 1200 uchodźców.

Otwarte serca i domy

Starosta policki Adam Bednarek dziękował za pomoc mieszkańcom, a wojewodzie za coraz lepszą koordynację działań. Z kolei Teresa Dera, wójt Dobrej, dodała, że znajdujące się w tej gminie schronisko przyjmuje zwierzęta od osób przebywających na terenie powiatu polickiego, które nie mają możliwości trzymania ich przy sobie. Dariusz Smoliński, prezes Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, dziękował zaangażowanym w pomoc firmom.

– Strach pomyśleć, co by było, gdyby nie Polska– powiedział Bohdan Patra, przewodniczący koła w Trzebiatowie Związku Ukraińców w Polsce. – Otworzyliście moim rodakom swoje serca i domy. W imieniu narodu ukraińskiego bardzo serdecznie wam dziękuję.

