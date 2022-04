Unijne sankcje w portach. Rosyjskie statki nie wpłyną

Od 17 kwietnia br. obowiązuje zakaz udzielania dostępu do portów na terytorium Unii Europejskiej wszelkim statkom zarejestrowanym pod banderą Rosji. Również do polskich portów takie jednostki nie mogą wpływać i nie wpływają. To skutek wejścia w życie tzw. piątego pakietu sankcji UE wobec Rosji i Białorusi.

Zgodę na wejście statku do portu wydaje administracja morska.

– Egzekwowanie nowego prawa w praktyce, w zakresie kompetencji Urzędu Morskiego w Szczecinie, odbywa się poprzez weryfikację danych dotyczących bandery statku planującego zawinięcie do portu i brak zezwolenia na takie zawinięcie w przypadku statku bandery rosyjskiej – informuje Ewa Wieczorek, rzecznik prasowy szczecińskiego Urzędu Morskiego. – Weryfikację danych przeprowadzają służby dyżurne kapitanatów portów.

Jak dodaje, unijne rozporządzenie jest dokumentem w całości wiążącym i bezpośrednio stosowanym bez konieczności transpozycji do prawa krajowego.

W zakresie transportu morskiego rozporządzenie Rady UE 2022/576 przewiduje zakaz dostępu do portów Unii Europejskiej, w tym portów Rzeczypospolitej Polskiej, statków zarejestrowanych pod banderą Rosji, w tym jachtów i łodzi rekreacyjnych. Zakaz ten ma zastosowanie również do jednostek, które zmieniły rosyjską banderę na banderę innego państwa po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 r.

Dodajmy, że obowiązujący zakaz nie ma zastosowania w przypadku statków potrzebujących pomocy, zmuszonych do awaryjnego zawinięcia do portu ze względów bezpieczeństwa morskiego lub w celu ratowania życia na morzu. Przewidziano też odstępstwa od wprowadzonych restrykcji, co niestety umożliwia omijanie sankcji. Poza tym, w unijnych portach (również polskich) bez przeszkód pojawiają się statki pod innymi banderami oraz niemające nic wspólnego z Rosją, ale przewożące towary z tego kraju.

(ek)