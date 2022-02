Zapadła decyzja o odcięciu części rosyjskich banków od systemu SWIFT

Wobec przybierającej na sile rosyjskiej agresji na Ukrainę, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania zdecydowały się wprowadzić kolejne sankcje, które mają (tym razem z całą mocą) uderzyć w system finansowy putinowskiego reżimu.

Mowa tu o odcięciu części rosyjskich banków od systemu SWIFT. Mocno utrudni to m.in. międzynarodowe transakcje pomiędzy bankami. Ale nie tylko. Korespondent NBC News w Moskwie, napisał w mediach społecznościowych, iż hotel w którym przebywa poprosił go o wcześniejsze uregulowanie rachunku. Powód? Nie ma pewności, czy karty kredytowe będą działać po wprowadzeniu sankcji w sprawie SWIFT.

Również zwykli Rosjanie przypuścili szturm na bankomaty (po nieudanym szturmie na Kijów - jak zauważa poniżej autor wpisu na Twitterze), gdyż wolą posiadać gotówkę w niepewnych czasach.

The Russians failed to storm Kyiv. Now they are storming the ATMs. Video from Moscow this morning. pic.twitter.com/tRlqqItDEo