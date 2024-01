Umocniony brzeg, szersza plaża

Na konferencji w Mielnie podsumowano projekt. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Dobiegła końca kolejna inwestycja Urzędu Morskiego w Szczecinie mająca na celu ochronę nadmorskich miejscowości przed skutkami sztormów. W czwartek (11 stycznia) w Mielnie podsumowano projekt pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”. W konferencji wzięli samorządowcy, a także przedstawiciele inwestora, wykonawców, inżyniera kontraktu i pomocy technicznej, uczestniczący w pracach przy tym wieloelementowym, złożonym projekcie.



– To okazja do podsumowania projektu, który przez ostatnie trzy lata był realizowany w Mielnie, ale również – dzięki oszczędnościom, które powstały – w Ekoparku w Kołobrzegu i na terenie gminy Będzino w miejscowości Pleśna – mówił Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyrektor podkreślił, że była to dość skomplikowana pod względem logistycznym inwestycja. Podziękował samorządowcom za współpracę, wykonawcom oraz zespołowi projektowemu.

Z kolei wiceburmistrz Mielna Dominik Gronet dziękował Urzędowi Morskiemu w imieniu mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.

– Dzięki tej gigantycznej operacji udało się poszerzyć nasze plaże, powiększyć nasz główny atut, bo gmina Mielno to są przede wszystkim plaże, to miejscowości turystyczne, w których wypoczywa prawie dwa miliony ludzi rocznie – mówił.

Przypomniał też o udziale gminy w tym projekcie. Już w 2015 roku mieleńscy radni zdecydowali o przygotowaniu dokumentu za 150 tys. zł, dotyczącego morfodynamiki brzegów morskich na terenie Mielna. Pomógł on w pozyskaniu środków na tę inwestycję.

Dzięki niej nie tylko poszerzono plażę, ale przede wszystkim zabezpieczono brzeg morski przed niszczycielskim działaniem sztormów.

Szczegóły przedstawił Piotr Domaradzki, kierownik projektu i pełnomocnik dyrektora UMS ds. ochrony wybrzeża.

W Mielnie wykonano nową opaskę brzegową z kamienia łamanego o długości 1673 m i nowy system drewnianych ostróg brzegowych (33 sztuki), zmodernizowano istniejącą opaskę z gwiazdobloków (924 m). Dwie nowe kamienne opaski brzegowe powstały też na wysokości Ekoparku w Kołobrzegu (1320 m) i w Pleśnej (740 m). Przeprowadzono dwa etapy sztucznego zasilania brzegu w Mielnie (dwa razy po ok. 175 tys. m sześciennych piasku) oraz sztuczne zasilanie plaży w Kołobrzegu (ok. 185 tys. m sześc.) i w Pleśnej (ok. 104 tys. m sześc.).

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 83,4 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ostatecznie 100 proc.

Roboty budowlane wykonało PHU „HYDROBUD” z Ustronia Morskiego, a sztuczne zasilanie– konsorcjum firm PRCiP z Gdańska (lider konsorcjum), Hegemann GmbH oraz Rohde Nielsen A/S.

(ek)