Targi Pracy już w środę w hali Netto Arena w Szczecinie

90 pracodawców, ponad 1500 ofert pracy, stażów, praktyk! A to wszystko w jednym czasie i jednym miejscu. W najbliższą środę 19 października w godz. 10-16 odbędą się w hali Netto Arena w Szczecinie Targi Pracy. To już 18. edycja wydarzenia, które zawsze gromadzi mnóstwo odwiedzających: poszukujących etatu, praktyk czy staży. Wstęp na targi jest bezpłatny.

Impreza jak co roku przyciąga liczne grono pracodawców z konkretnymi ofertami zatrudnienia zarówno dla studentów, absolwentów, jak i dla bezrobotnych a także tych osób, które szukają odmiany w swoim życiu zawodowym. Poszukiwani będą zarówno wysoko wykwalifikowani specjaliści, jak i pracownicy produkcyjni. Osoby z doświadczeniem zawodowym, ale także do przyuczenia, odbycia stażu, czy praktyki. Wielu pracodawców oferować będzie różnorodne szkolenia czy kursy przygotowawcze dla kandydatów do pracy.

Targi Pracy w Netto Arena organizowane przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego to wydarzenie rekrutacyjne, które przynosi wymierne efekty - dzięki poprzednim edycjom już ponad 1000 osób znalazło zatrudnienie.

- W jesiennej edycji Targów Pracy pojawią się firmy m.in. z branży produkcyjnej, morskiej, handlowej, stoczniowej, farmaceutycznej, energetycznej, spożywczej, budowlanej, IT, kurierskiej, e-commerce, finansowej, czy SSC/BPO. Wśród wystawców znajdą się także agencje pośrednictwa pracy poszukujące pracowników na rynki zagraniczne – informuje Maciej Patynowski, koordynator przedsięwzięcia.

Zainteresowani karierą w służbach mundurowych będą mogli z pierwszej ręki zapoznać się z ofertami pracy w np. Służbie Więziennej czy Policji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferował będzie poradnictwo dla przyszłych przedsiębiorców, oferty pracy w ZUS oraz możliwość założenia kont na Platformie Usług Elektronicznych. Eksperci z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informować będą o środkach na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Na targach będzie można skorzystać z poradnictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, np. dowiedzieć się, jak uzyskać wsparcie finansowe w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej. Doradcy Wojewódzkiego Urzędu Pracy poinformują natomiast o środkach na podniesienie kwalifikacji pracowników oraz poprawę warunków pracy. Przybyłych na targi czekać będzie również seria ciekawych warsztatów, m.in. pt. „O czym pamiętać przed i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej”, „Jak napisać CV, które działa”.



Pierwszych 1500 uczestników otrzyma bezpłatny „Katalog Pracodawców” z opisem wszystkich firm obecnych na Targach Pracy. Harmonogram szkoleń i prezentacji oraz pełna lista pracodawców dostępne są na stronie targipracy.szczecin.pl

(kel)