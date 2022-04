Znajdź etat na Targach Pracy

W czwartek (7 kwietnia) pierwsze piętro hotelu Novotel w Szczecinie zamieni się w centrum targowe - o godz. 10 wystartują tu bowiem Targi Pracy. Kilkudziesięciu pracodawców będzie czekało na odwiedzających, dla których przygotowano ponad półtora tysiąca miejsc pracy. To nie pośrednicy, lecz sprawdzone lokalne, krajowe i międzynarodowe firmy, które można znaleźć w Katalogu Dobrych Pracodawców Pomorza Zachodniego.

„Tu chcesz pracować!” – tak brzmi hasło przewodnie lokalnego wydarzenia, którego organizatorem jest Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego. Jego celem jest nie tylko umożliwienie - w jednym miejscu - znalezienia najlepszej oferty, ale to również wyjątkowa okazja, by porozmawiać z właścicielami firmy lub specjalistami HR i bezpośrednio aplikować na wybrane stanowisko. Targi od pierwszej edycji umożliwiają taką ścieżkę szybkiej rekrutacji, warto więc przyjść do Novotelu przygotowanym, z teczką wypełnioną egzemplarzami CV.

- Stworzyliśmy specjalne strefy na spokojną rozmowę kwalifikacyjną - zachęca Anna Kornacka, prezeska Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. - Na bezrobotnych i tych, którzy myślą o zmianie pracy będzie czekało kilkudziesięciu pracodawców. Niektórzy potrzebują nawet kilkudziesięciu pracowników. Na dodatek dostępne będą różnorodne oferty: zarówno dla tych, którzy szukają pracy fizycznej, ale również dla specjalistów. Rynek pracy się zmienia, stąd również wysp ofert dla pracowników biurowo-administracyjnych.

Cześć z firm przygotowało także propozycje dla studentów i ma w swojej ofercie sporo płatnych praktyk i staży dla osób, które dopiero myślą o swojej karierze zawodowej i są chętne przyuczyć się do danego zawodu.

Organizatorzy zapewniają, że swoje stoiska otworzą lokalni przedsiębiorcy, ale także oddziały ogólnopolskich i międzynarodowych konsorcjów. Poszukujący pracy będą mogli aplikować na wiele stanowisk, m.in. pracowników magazynu, sprzedawców, kierowców, pracowników działu IT, księgowych, pracowników administracyjnych i biurowych oraz kierowników działów. Prezentacje firm, które będą obecne na targach oraz ich oferty można znaleźć także w internecie na stronie https://targipracodawcow.pl/

Warto więc odwiedzić Targi Pracy pod hasłem „Tu chcesz pracować", które odbędą się w czwartek 7 kwietnia w godz. 10-16 w hotelu Novotel przy ul. 3 Maja 31 w Szczecinie. Wstęp jest bezpłatny.

„Kurier Szczeciński" jest patronem medialnym Targów Pracy zorganizowanych przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego.

(kel)